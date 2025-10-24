El mal tiempo cubre al noreste bonaerense con fuertes tormentas

El avance de un sistema frontal frío comenzó a modificar el escenario meteorológico sobre el centro y norte argentino. Así, hubo fuertes tormentas sobre gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires , como se pudo ver en varios videos que se viralizaron en las redes sociales. La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en tanto, se mantiene en todo el noreste bonaerense, incluido el AMBA .

La combinación de lluvias localmente intensas, ráfagas poderosas, abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo podría generar escenarios de alta vulnerabilidad en distintos barrios y localidades de la región, según indicó el medio especializado Meteored .

En Buenos Aires, la alerta amarilla por tormentas durante el viernes se extiende particularmente sobre el norte, este y parte del centro de la provincia . También se ven afectada la Capital Federal y los municipios del Conurbano .

La alerta se extiende hasta la mañana del sábado para algunas zonas bonaerenses: AMBA, norte hasta las áreas limítrofes con Entre Ríos y Santa Fe, y hacia el sur llegará hasta Mar del Tuyú. Hacia el este llegará a Cañuelas, Chascomús, Coronel Brandsen y partidos vecinos.

Máximas en caída

De acuerdo con los datos del pronóstico del SMN, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores este viernes la máxima será de 23 grados, lo que marca un fuerte descenso de la temperatura con respecto a los últimos días. La probabilidad de precipitaciones será de entre 40% y 70%, que se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Los especialistas observaron que, en la franja central, aparecieron núcleos de tormentas con perfiles muy variables: en algunos sectores, las precipitaciones oscilaron entre 40 y 70 milímetros, mientras que en otras áreas los registros superaron los 100 milímetros de manera puntual, producto de la interacción con el aire cálido y húmedo.

