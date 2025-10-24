viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 09:20

El mal tiempo cubre al noreste bonaerense con fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvias, ráfagas y granizo hasta la mañana del sábado en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Se esperan lluvias y tormentas durante todo el día en gran parte del territorio bonaerense.

DIB | Merlín Azpiroz

El avance de un sistema frontal frío comenzó a modificar el escenario meteorológico sobre el centro y norte argentino. Así, hubo fuertes tormentas sobre gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, como se pudo ver en varios videos que se viralizaron en las redes sociales. La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto, se mantiene en todo el noreste bonaerense, incluido el AMBA.

Las alertas para jueves y viernes.

El noroeste bonaerense, con suelos ya anegados, está bajo alerta naranja por tormentas
El viento destrozó el techo de la pileta municipal de Benito Juárez.

Fuerte temporal en el centro bonaerense: lluvias, granizo, rayos y techos volados

La combinación de lluvias localmente intensas, ráfagas poderosas, abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo podría generar escenarios de alta vulnerabilidad en distintos barrios y localidades de la región, según indicó el medio especializado Meteored.

Al norte, el este y el centro

En Buenos Aires, la alerta amarilla por tormentas durante el viernes se extiende particularmente sobre el norte, este y parte del centro de la provincia. También se ven afectada la Capital Federal y los municipios del Conurbano.

La alerta se extiende hasta la mañana del sábado para algunas zonas bonaerenses: AMBA, norte hasta las áreas limítrofes con Entre Ríos y Santa Fe, y hacia el sur llegará hasta Mar del Tuyú. Hacia el este llegará a Cañuelas, Chascomús, Coronel Brandsen y partidos vecinos.

Máximas en caída

De acuerdo con los datos del pronóstico del SMN, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores este viernes la máxima será de 23 grados, lo que marca un fuerte descenso de la temperatura con respecto a los últimos días. La probabilidad de precipitaciones será de entre 40% y 70%, que se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Los especialistas observaron que, en la franja central, aparecieron núcleos de tormentas con perfiles muy variables: en algunos sectores, las precipitaciones oscilaron entre 40 y 70 milímetros, mientras que en otras áreas los registros superaron los 100 milímetros de manera puntual, producto de la interacción con el aire cálido y húmedo.

Ya durante el sábado la situación mejorará, aunque persistirá una alerta amarilla para algunas zonas bonaerenses: AMBA, norte hasta las áreas limítrofes con Entre Ríos y Santa Fe, y hacia el sur llegará hasta Mar del Tuyú. Hacia el este llegará a Cañuelas, Chascomús, Coronel Brandsen y partidos vecinos.

