El guardiacárcel cantor de Urdampilleta que ganó 40 millones para su pueblo

Mariano Negretti, guardiacárcel y vecino de Urdampilleta, conmovió con su voz y su historia en el programa de Guido Kaczka.

El guardiacárcel de Urdampilleta junto a Guido Kaczka.

El músico y guardiacárcel Mariano Negretti cantó en “Buenas noches, familia”, el programa de Guido Kaczka de eltrece, y obtuvo casi 40 millones de pesos para la reconstrucción de Urdampilleta, su pueblo. El dinero fue reunido por los televidentes conmovidos por su voz y su gesta solidaria.

El lunes 3 de noviembre, Urdampilleta, la localidad del partido de Bolívar, fue azotada por un temporal de lluvia, viento y granizo que destruyó viviendas y construcciones, además de agravar la situación del campo.

La casa de Negretti, quien se desempeña en la Unidad Penitenciaria N°27 de Olavarría, afortunadamente sufrió daños menores pero no así sus vecinos. Para dar visibilidad a la situación de Urdampilleta, decidió presentarse en el ciclo televisivo.

La voz de Urdampilleta

El guardiacárcel cantor entonó “Un amor como el nuestro”, “Tú sin mí”, de Dread mar i, y “Bailando con tu sombra, Alelí”, de Víctor Heredia, acompañado por su guitarra. Y emocionó al público, a Kaczka y a miles de televidentes que apoyaron su cruzada.

¿El resultado? Se recaudaron $38.488.181 que serán destinados, en principio, a ayudar a las siete familias más afectadas por el temporal.

