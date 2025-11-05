miércoles 05 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025 - 11:32

Urdampilleta, el día después del temporal: techos volados, árboles arrancados de raíz y calles anegadas

Vecinos, autoridades municipales, efectivos de todas las fuerzas de seguridad, de Defensa Civil y de Bomberos, siguen trabajando para mitigar los efectos del temporal que se abatió sobre la localidad.

Por Agencia DIB
El galpón del ferrocarril de Urdampilleta, que tenía más de 100 años, quedó destruido.

El galpón del ferrocarril de Urdampilleta, que tenía más de 100 años, quedó destruido.

La Mañana

La localidad de Urdampilleta, en el partido bonaerense de Bolívar, fue el epicentro de los embates del temporal que azotó la zona entre este lunes por la noche y la madrugada del martes. Más de 60 viviendas quedaron sin techo, cayeron numerosos árboles, muchas calles quedaron inundadas y el tendido eléctrico fue barrido por completo. Ahora Defensa Civil, Bomberos y otras instituciones civiles trabajan para la recuperación del lugar y la asistencia a los pobladores. Se confirmó, eso sí, que no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Más noticias
Gran parte de las lluvias cayeron sobre campos que ya estaban anegados. (Carbap)

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires
Uno de los techos volados en Urdampilleta.

Urdampilleta: temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad

Según da cuenta La Mañana de Bolívar, entre las viviendas que perdieron su techo por el viento, que por momentos superó los 120 kilómetros por hora, algunas quedaron con severos daños en su mampostería. Los árboles terminaron desparramados por el pueblo, muchos de ellos arrancados de raíz. Las calles se anegaron y los viejos postes del tendido eléctrico cayeron uno a uno, quebrados en su base por las violentas ráfagas. Muchos pobladores terminaron en el centro de evacuación emplazado en el Hospital Juana G. de Miguens.

Limpieza y electricidad

Mientras tanto, se llevaban a cabo las tareas de limpieza urbana. Ya en horas del mediodía del martes la remoción de troncos y ramas había quedado resuelta por la labor de cuadrillas municipales que, a través del uso de palas mecánicas y camiones volcadores, trasladaron esos restos previamente cortados con motosierras para liberar calles que quedaron obstruidas. Los propios vecinos sumaron sus manos.

Más tarde hubo que resolver el problema mayor: la recuperación del tendido eléctrico. La Cooperativa Eléctrica de la localidad cortó el suministro casi de inmediato tras la tormenta. Si bien la tarea de remoción y recambio de los postes caídos se prevé que dure varios días, el intendente Marcos Pisano expresó a medios de prensa que se harían todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento del servicio energético.

hcnet-urdampilleta
Una antena caída de HCNet (servicio de Internet) en Urdampilleta.

Una antena caída de HCNet (servicio de Internet) en Urdampilleta.

Destrucción

Entre las instalaciones destruidas se destacó el viejo galpón del ferrocarril, que superó por más de un siglo las inclemencias del tiempo y esta vez no aguantó y su techo quedó destrozado. Quedaron chapas arrugadas mezcladas entre las ramas de varias plantas añosas.

En el club de pádel Torrecita se registró la destrucción total de la cancha de blindex exterior, lo que dejó una de las primeras imágenes difundidas del temporal. Cuando se desató la tormenta todavía había gente jugando en la cancha interior, que cuando oyeron el ruido provocado por el viento se asomaron al exterior y fueron espectadores de la destrucción.

Inundados

Los 140 milímetros que se precipitaron sobre la localidad en pocas horas hicieron necesario, por otra parte, el movimiento de los Bomberos Voluntarios de la localidad, apoyados por pares de Bolívar, Pehuajó y otras localidades. Los efectivos trabajaron a lo largo de todo el martes, desagotando viviendas anegadas y colaborando en tareas de socorro.

silos-urdampilleta
Silos caídos en la zona rural de Urdampilleta.

Silos caídos en la zona rural de Urdampilleta.

En la zona rural también se registraron algunos daños, principalmente por la caída de árboles, la voladura de algunos silos y la rotura de postes de electrificación.

Temas
Ver más

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Urdampilleta: temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad

Prevén que el empleo público bonaerense se mantendrá estable para 2026

Dolor en Mar del Plata: falleció en un accidente José Moscuzza hijo, exvicepresidente del club Aldosivi

Oficializan el aumento para las jubilaciones y AUH para noviembre

Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

Cuánto costará veranear en las playas más exclusivas de la costa atlántica

Tos convulsa: advierten sobre la suba de casos y la caída en la vacunación

Locura en Junín: atacó a cadenazos a la compañera de su hija en el aula de la escuela

Flexibilizan requisitos para los servicios de transporte automotor de pasajeros

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Oficializan el aumento para las jubilaciones y AUH para noviembre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Es falso que en un video Axel Kicillof diga que “en Nación la derrota es toda de Cristina”. video

Es falso que en un video Axel Kicillof diga que "en Nación la derrota es toda de Cristina"

Por  Agencia DIB