Urdampilleta, el día después del temporal: techos volados, árboles arrancados de raíz y calles anegadas

El galpón del ferrocarril de Urdampilleta, que tenía más de 100 años, quedó destruido.

La localidad de Urdampilleta , en el partido bonaerense de Bolívar , fue el epicentro de los embates del temporal que azotó la zona entre este lunes por la noche y la madrugada del martes. Más de 60 viviendas quedaron sin techo, cayeron numerosos árboles, muchas calles quedaron inundadas y el tendido eléctrico fue barrido por completo. Ahora Defensa Civil , Bomberos y otras instituciones civiles trabajan para la recuperación del lugar y la asistencia a los pobladores. Se confirmó, eso sí, que no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales .

Según da cuenta La Mañana de Bolívar, entre las viviendas que perdieron su techo por el viento, que por momentos superó los 120 kilómetros por hora , algunas quedaron con severos daños en su mampostería. Los árboles terminaron desparramados por el pueblo, muchos de ellos arrancados de raíz. Las calles se anegaron y los viejos postes del tendido eléctrico cayeron uno a uno , quebrados en su base por las violentas ráfagas. Muchos pobladores terminaron en el centro de evacuación emplazado en el Hospital Juana G. de Miguens .

Mientras tanto, se llevaban a cabo las tareas de limpieza urbana . Ya en horas del mediodía del martes la remoción de troncos y ramas había quedado resuelta por la labor de cuadrillas municipales que, a través del uso de palas mecánicas y camiones volcadores, trasladaron esos restos previamente cortados con motosierras para liberar calles que quedaron obstruidas. Los propios vecinos sumaron sus manos.

Más tarde hubo que resolver el problema mayor: la recuperación del tendido eléctrico. La Cooperativa Eléctrica de la localidad cortó el suministro casi de inmediato tras la tormenta. Si bien la tarea de remoción y recambio de los postes caídos se prevé que dure varios días, el intendente Marcos Pisano expresó a medios de prensa que se harían todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento del servicio energético.

hcnet-urdampilleta Una antena caída de HCNet (servicio de Internet) en Urdampilleta. La Mañana

Destrucción

Entre las instalaciones destruidas se destacó el viejo galpón del ferrocarril, que superó por más de un siglo las inclemencias del tiempo y esta vez no aguantó y su techo quedó destrozado. Quedaron chapas arrugadas mezcladas entre las ramas de varias plantas añosas.

En el club de pádel Torrecita se registró la destrucción total de la cancha de blindex exterior, lo que dejó una de las primeras imágenes difundidas del temporal. Cuando se desató la tormenta todavía había gente jugando en la cancha interior, que cuando oyeron el ruido provocado por el viento se asomaron al exterior y fueron espectadores de la destrucción.

Inundados

Los 140 milímetros que se precipitaron sobre la localidad en pocas horas hicieron necesario, por otra parte, el movimiento de los Bomberos Voluntarios de la localidad, apoyados por pares de Bolívar, Pehuajó y otras localidades. Los efectivos trabajaron a lo largo de todo el martes, desagotando viviendas anegadas y colaborando en tareas de socorro.

silos-urdampilleta Silos caídos en la zona rural de Urdampilleta. La Mañana

En la zona rural también se registraron algunos daños, principalmente por la caída de árboles, la voladura de algunos silos y la rotura de postes de electrificación.