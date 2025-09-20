sábado 20 de septiembre de 2025
20 de septiembre de 2025 - 10:26

El Grupo IRSA compró el ex Showcenter de Haedo y planea convertirlo en un outlet

La inversión inicial es de 9 millones de dólares. Planean crear 500 puestos de trabajo y la reactivación de la zona.

Por Agencia DIB
Al Oeste Shopping, en Haedo, partido de Morón.

El Grupo IRSA, constituido por capitales nacionales, anunció la compra del predio en donde supo funcionar el ex Showcenter, actualmente devenido en Al Oeste Shopping de Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires, mediante una inversión de 9 millones de dólares. La idea es desarrollar un emprendimiento similar al Soleil Factory en Panamericana, San Isidro, es decir, un outlet para comprar primeras marcas con importantes descuentos. El nuevo emprendimiento generará 500 puestos de trabajo directos y una explosión de movimiento en la zona.

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas lanza un 10% de descuento en vuelos domésticos
Si bien la confirmación fue ofrecida por la propia compañía en las últimas horas, el pasado martes 9 de septiembre el intendente de Morón, Lucas Ghi, había anticipado la llegada de la inyección privada que el Municipio espera con los brazos abiertos para reactivar la zona. “Va a impactar positivamente en el distrito”, graficó, según reproduce Primer Plano Online.

Reconversión

Dicho centro comercial se encuentra actualmente operando por debajo de su potencial y, en el marco del plan de desarrollo y generación de oportunidades en distintos Municipios de la provincia de Buenos Aires, la compañía proyecta reconvertirlo en outlet y relanzarlo en el transcurso del próximo año”, detalló IRSA.

El trámite formal ante el Municipio fue iniciado a principios de agosto pasado con la presentación a través del sistema de Ventanilla Única.

Shopping fantasma

Se trata de un emblemático lugar que allá por la década del 90’, con el gobierno de Juan Carlos Rousselot en Morón, tuvo un arranque explosivo y luego fue decayendo. De hecho, en la actualidad funcionan cines, algún local del patio de comidas y no mucho más, y hay muchos videos en redes sociales que destacan su calidad de “lugar fantasma”.

Embed - Fuimos al shopping MAS OLVIDADO de Buenos Aires

Sin embargo, hace un cuarto de siglo era uno de los sitios con más convocatoria de la zona oeste y en el año 2000 dio un histórico concierto en el patio de comidas nada menos que Christina Aguilera.

Embed - Christina Aguilera in Argentina (March/2000)

Cifras en mano

El terreno en cuestión abarca 20.000 metros cuadrados con 40 comercios, 6 locales gastronómicos, 5 canchas de pádel, 14 salas de cines y 1.075 espacios de estacionamiento. Asimismo, posee un potencial de expansión de 12.000 metros cuadrados más.

El monto de la operación fue fijado en 9 millones de dólares, de los cuales a la fecha se abonó la mitad (US$ 4,5 millones) y el saldo restante será abonado en cuatro cuotas anuales. Sin embargo, la inversión total para el desarrollo del nuevo outlet alcanzará los 20 millones de dólares.

Luego de esta adquisición, el porfolio de centros comerciales de la sociedad suma 17 activos, de los cuales 16 son operados por IRSA. Entre ellos figuran el Abasto Shopping, el Alto Palermo, el Paseo Alcorta y el Patio Bullrich. (DIB)

