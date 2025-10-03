viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 09:09

El Gobierno reglamentó el uso forense de datos genéticos vinculados con la investigación criminal

El Ejecutivo puso en marcha la nueva reglamentación de la Ley 26.879 y transfirió al Ministerio de Seguridad la gestión del Registro Nacional.

Por Agencia DIB
novedades del Registro de Datos Genéticos.

novedades del Registro de Datos Genéticos.

El Gobierno nacional aprobó este viernes la nueva reglamentación de la ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, y dispuso que el Ministerio de Seguridad sea la autoridad de aplicación.

Más noticias
La albufera. (@ambienteprovincia)

Reserva Natural Mar Chiquita, la única albufera de la Argentina
El hospital pediátrico Juan P. Garrahan.

Nación invertirá $ 30.000 millones para modernizar el Hospital Garrahan

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 709/2025, reemplaza la reglamentación vigente desde 2017 y define el procedimiento para designar a las autoridades del organismo.

El decreto establece que Seguridad, hoy a cargo de Patricia Bullrich, será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.

En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.

A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.

En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados. (DIB)

Temas
Ver más

Reserva Natural Mar Chiquita, la única albufera de la Argentina

Nación invertirá $ 30.000 millones para modernizar el Hospital Garrahan

Triple femicidio: hay nueve procesados, buscan a dos prófugos y llega Ozorio al país

¿Qué harías con un 25% más de ingresos?

Triple femicidio: los detalles que aportó Giménez, quien rellenó el pozo donde enterraron a las víctimas

Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en toda la provincia

Afirman que una mujer que figuraba como fusilada durante la dictadura de chilena vive en Miramar

33 años de la Unión Industrial de Bahía Blanca: "Luchamos por una idea superadora para crecer como región"

Un clásico de Bahía Blanca: llega el 14º Festival de Poesía Latinoamericana

La Plata: grave denuncia contra un médico cirujano por abusar de su hija durante cinco años

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hospital pediátrico Juan P. Garrahan.

Nación invertirá $ 30.000 millones para modernizar el Hospital Garrahan

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Manuel Adorni junto a José Luis Espert.

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

Por  Agencia DIB