lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 11:13

El Gobierno fijó el nuevo subsidio para las garrafas de gas: a quiénes beneficia

Alcanza a quienes se inscriban en el registro de subsidios focalizados. Reemplaza al programa Hogar. Se pagará por transferencia bancaria o billetera virtual.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las garrafas.
Novedades sobre las garrafas.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos y definió cómo se aplicará la asistencia para usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Se trata de un reintegro de $9593 que otorgará a usuarios sin conexión de gas natural por la compra de cada garrafa de 10 kilos.

Más noticias
Se inauguro la quinta edición del Ciclo de Conciertos del Árbol Solo, en la Basílica Nuestra Señora de Luján. 

Conciertos en la Basílica de Luján: experiencia sonora única, con orquestas y coros de toda la provincia
La sede del IOMA.

LLA busca llevar a la Legislatura el debate sobre la crisis del IOMA

Mediante la Disposición 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Nuevo subsidio para garrafas de gas: ¿cómo funciona?

En ese sentido, se estableció que los usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) recibirán una asistencia económica por su consumo. El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

En cuanto al monto, la disposición fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá actualizarse periódicamente en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

El reintegro se hará a través de la acreditación del monto del subsidio en la cuenta bancaria o billetera virtual que declare el beneficiario. El Banco Nación será el encargado de poner a disposición las herramientas digitales para el pago. Además, se prevé que otras entidades financieras puedan sumarse en el futuro.

Para acceder, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios, lo que permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del nuevo esquema.

En enero, cuando se lanzó el nuevo esquema de subsidios focalizados, el Gobierno remarcó que los beneficiarios del ex Programa Hogar "contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema.

Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios energéticos focalizados". La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aportará los datos para analizar la incorporación al régimen de subsidios focalizados.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Conciertos en la Basílica de Luján: experiencia sonora única, con orquestas y coros de toda la provincia

LLA busca llevar a la Legislatura el debate sobre la crisis del IOMA

Salto: se fugó un preso de la comisaría de Salto tras romper un candado y pelear con los guardias

San Pedro: hallan muelas de un animal gigante similar al carpincho que habitó suelo bonaerense

Paro de ATE: además de vuelos, qué servicios estarán afectados el martes 21

Ley de Salud mental: provincias rechazan la reforma impulsada por Nación

La bióloga Cristina Damborenea, distinguida por participar de la misión "El fondo del mar"

Juan Buzali, exmarido de Carolina Píparo, fue sobreseido en la causa por atropellar a dos jóvenes

Mercado inmobiliario: marzo volvió a mostrar crecimiento en la provincia de Buenos Aires

Luis Brandoni: el adiós al pibe de Dock Sud que siempre soñó con ser actor

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro Nicolás Kreplak encabezó el CoProSa, con autoridades sanitarias de 18 jurisdicciones del país. 

Ley de Salud mental: provincias rechazan la reforma impulsada por Nación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se inauguro la quinta edición del Ciclo de Conciertos del Árbol Solo, en la Basílica Nuestra Señora de Luján. 

Conciertos en la Basílica de Luján: experiencia sonora única, con orquestas y coros de toda la provincia

Por  Ana Roche