El ejemplo de lo que no hay que hacer: un sujeto tocó a un elefante marino en la playa y lo increparon

El momento en el que el veraneante toca al elefante marino y el animal reacciona asustado. (Captura de video)

Un lamentable episodio ocurrió en la localidad de La Lucila del Mar , en el partido de La Costa: un hombre se acercó a un elefante marino que estaba en la orilla del mar y lo tocó, conducta totalmente reprochable, ya que a estos animales no hay que molestarlos de ninguna forma. Además, el sujeto puso en riesgo su propia vida.

El video del momento en el que el veraneante se acercó al elefante marino y le dio una palmada se viralizó en redes sociales y, de alguna manera, se convirtió en un ejemplo de lo que no hay que hacer .

Varias personas que estaban en la playa insultaron y agredieron al hombre , diciéndole que no debía acercarse ni tocar al animal. No obstante, también estaban demasiado cerca del ejemplar y a los gritos, conductas que no suman para el estrés de la cría.

Ciclo vital: nacimiento, lactancia y cambio de piel

Desde hace algunos años es cada vez es más usual ver juveniles de elefante marino solos en las playas bonaerenses, incluso en zonas concurridas, ya que se han transformado en espacios en los que cumplen una de las etapas de su ciclo vital: el nacimiento, la lactancia, el cambio de piel y la salida al mar.

El ciclo de vida de los elefantes marinos, una vez que nacen, requiere de unos 25 días de amamantamiento y muda de piel. Ese periodo es sumamente vulnerable para los cachorros y madres, pero la naturaleza determina sus chances de supervivencia, sin necesidad de intervención humana. Así, en caso de que el alumbramiento ocurra en playas concurridas, no hay razón para molestar o acercarse a la madre y/o al cachorro.

Elefantes marinos en la playa marplatense de Punta Mogotes. (Municipio de General Pueyrredon) Elefantes marinos en la playa marplatense de Punta Mogotes. (Municipio de General Pueyrredon)

Cuando termina el período de lactancia, la hembra sale al mar, ya que pasa casi un mes en ayuno total para amamantar a la cría y el ejemplar juvenil queda solo en la playa. Una vez que termina de mudar su pelaje (pasa de un color oscuro a un gris acero), de apoco se irá acercando a la orilla del mar para emprender su ingreso al agua y migrar. Ese proceso puede llevarle varios días.

En el episodio filmado en La Lucila el ejemplar de elefante marino está en ese momento de su ciclo vital: en el final de la lactancia y cambio de piel, a punto de adentrarse en el océano para comenzar a alimentarse por sí mismo y partir con las corrientes hacia otras latitudes.

En los últimos meses ha aumentado de forma considerable la presencia de elefantes marinos en la costa bonaerense. En los últimos meses ha aumentado de forma considerable la presencia de elefantes marinos en la costa bonaerense.

Recomendaciones

En caso de encontrar un ejemplar de elefante marino en la playa, tanto en solitario como con su cría, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Dar aviso a organizaciones o autoridades.

No acercarse ni tocar a los animales bajo ninguna circunstancia.

Respetar su espacio sin intervenir en su vinculación con otras especies del entorno natural.

No gritar ni hacer ruidos que puedan asustarlos.

No alimentarlos ni tirarles agua.

Alejar a las mascotas.

