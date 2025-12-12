viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 09:09

El cantante Joaquín Levinton sufrió un infarto y fue internado de urgencia

El líder de Turf se descompensó mientras se encontraba en un bar de Palermo. Quedó internado en el Hospital Fernández.

Por Agencia DIB
Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf.

Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf.

Levinton, de 50 años, se encontraba en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) en Colegiales, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho y signos de malestar que preocuparon a quienes lo acompañaban. Inmediatamente, las personas presentes solicitaron asistencia al SAME.

Cuando la ambulancia y cuando ésta llegó al lugar los médicos lo revisaron y decidieron trasladarlo hacia el mencionado centro de salud.

“Fuera de peligro”

Allí se le hicieron algunos estudios, dentro de los cuales se confirmó que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio.

En este sentido el titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que tras esto "con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de las arterias y este hombre está fuera de peligro".

Embed - Turf - Pasos al costado (video oficial) HD

“Se vienen cositas”

Horas antes de sufrir el infarto, el intérprete de 50 años estuvo activo en Instagram, red social en la que acumula 452 mil seguidores. Publicó dos fotos en sus historias. En una de ellas se lo ve de espaldas a un espejo vestido con una remera blanca de manga larga, un pantalón con tiradores y medias.

joaquin-levinton-libro

Y en la segunda imagen aprovechó para promocionar su nuevo libro titulado “Las 4 puertas, hacia el orden interior”. “Se vienen cositas”, comentó junto al emoji de un libro abierto y una carita con anteojos de sol.

Fuente: Agencia DIB

