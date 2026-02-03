martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 20:29

Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"

La senadora firmó el pedido de sesión. Acelera, peró aún no convenció a los gobernadores. Arriesgó que "va haber cambios en el recinto.

Por Agencia DIB
La senadora Patricia Bullrich.

La senadora Patricia Bullrich.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.

Más noticias
El edificio del Ministerio de Economía provincial, en La Plata. 

Provincia resignó $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación nacional
Médicos del Garrahan frente al Congreso. 

El gobierno echó a delegados de Garrahan tras un conflicto gremial por descuentos salariales

“Creemos que tenemos los votos. Si no, no convocaríamos”, dijo Bullrich, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich. La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “ recién en el recinto ”.

La posición de Vischy

Vischi, tras la reunión, expresó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto".

En ese sentido, tras ser consultado por el capítulo fiscal, el correntino aseguró sobre la caída en la coparticipación: "Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener".

Ver más

Provincia resignó $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación nacional

El gobierno echó a delegados de Garrahan tras un conflicto gremial por descuentos salariales

Macri chicaneó a Kicillof con la "conurbanización" de CABA y Alonso lo cruzó duro: "sea serio"

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales

Kicillof reúne a intendentes del MDF y acelera definiciones sobre el futuro del PJ bonaerense

Tras diez meses internado, Pablo Grillo volvió a su casa

Escándalo en la Legislatura: prisión preventiva para los detenidos por abuso sexual en el Senado

La salida de Marco Lavagna del Indec: lo reemplaza su número 2 y por ahora no habrá cambio de metodología

Comienza una semana decisiva en el Congreso con la reforma laboral en el centro del debate

Incendios en la Patagonia: Kicillof envió un grupo de brigadistas y equipamiento para combatir el fuego

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Milei saluda a miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el día de su aniversario. 

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich.

Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"