martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 19:02

Se prendió fuego un camión en la ruta 3: murió un chofer de Olavarría

El incendio se produjo la tarde del lunes en Comodoro Rivadavia, Chubut. La víctima fue identificada como Marcelo Raúl Requena, de Sierras Bayas.

Por Agencia DIB
El camión prendido fuego sobre la ruta 3, en Comodoro Rivadavia.

ADN Sur

Un camión de carga se prendió fuego sobre la ruta 3 en cercanías de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y en el hecho perdió la vida el conductor del vehículo, un hombre oriundo de Sierras Bayas, partido de Olavarría.

El incendio se produjo la tarde del lunes, alrededor de las 17, en el sector conocido como Kilómetro 20, barrio Astra. Allí el camión se incendió de manera total en un predio donde funcionaba antiguamente una estación de servicio. Como consecuencia, murió el chofer. Tras una comunicación previa con la empresa propietaria del camión, la víctima fue identificada como Marcelo Raúl Requena, de unos 50 años, vecino de Sierras Bayas.

El alerta ingresó a los cuarteles de bomberos, informándoles sobre una densa columna de humo negro que se divisaba desde varios kilómetros de distancia. Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego se encontraba en una "fase generalizada", afectando principalmente la zona del motor y el habitáculo, mientras que el cuerpo yacía sin vida en el exterior del vehículo, de acuerdo con el sitio ADN Sur.

Chofer muerto en Comodoro Rivadavia
Marcelo Ra&uacute;l Requena, el conductor de Olavarr&iacute;a fallecido en Comodoro Rivadavia.

Marcelo Raúl Requena, el conductor de Olavarría fallecido en Comodoro Rivadavia.

Según informó el personal policial de la Comisaría de Próspero Palazzo, se trataba de un camión de la empresa Oro Negro. En el lugar se constató la presencia de un hombre mayor de edad “con quemaduras varias, sin signos vitales”, a unos diez o quince metros del rodado.

Un testigo relató que la víctima fatal fue retirada de “al lado” del fuego ya sin vida por tres personas que circulaban por la zona, entre ellas un compañero del camionero que viajaba en otra unidad. Según los primeros trascendidos, la explosión de una garrafa pudo haber sido lo que motivó el incendio.

Fuente: Agencia DIB

