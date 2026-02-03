"Profundo pesar" en el mundo rural por el fallecimiento de Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de CARBAP

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ( CARBAP ) expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento del expresidente de la entidad y destacado dirigente ruralista Juan Pedro Merbilhaa .

En un comunicado, la entidad resaltó: “Lamentamos la invalorable pérdida de un destacado dirigente rural que en representación de la Sociedad Rural de General Pinto ocupó entre los años 1979 y 1980 la presidencia de la institución ”.

Continúan: “Merbilhaa fue un claro defensor de los principios creadores del movimiento rural confederado , y formador de innumerables dirigentes gremiales confederados. Como asesor jurídico de la entidad supo acompañarla con sus consejos en los mas aciagos momentos que atravesó la confederación”.

“El Dr. Juan Pedro Merbilhaa ha sido secretario de la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el Dr. Jorge Aguado en el periodo 1974/1978, Vicepresidente 1ª en el periodo 1978/1979 en la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el señor Julio Calvet y presidente de CARBAP en el periodo 1979/1980, siendo el presidente más joven que ha tenido la institución”, afirman.

En la actualidad, Merbilhaa integraba la comisión asesora de la entidad.

“Juan Pedro Merbilhaa fue un férreo militante del movimiento rural confederado y defensor de la producción agropecuaria como pilar de crecimiento y desarrollo de nuestro país”, destacan.

Un hombre de consulta

El pasado 26 de julio de 2013, Merbilhaa había recibido del entonces presidente Johnny Balfour el premio Pilares de CARBAP, que se entrega “a dirigentes de la entidad que dejan una marcada impronta en la institución”.

“Pero sobre todo desde CARBAP queremos despedirlo, recordando por siempre el lugar que supo ocupar en nuestra entidad, siendo un permanente hombre de consulta ante los distintos avatares que nuestro sector ha ido atravesando en estos últimos años”, exrepsan.

“La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa hace llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia y compartimos el dolor de todos los productores de la región en donde el querido Juan Pedro sembró con sus principios y convicciones dejando una huella imborrable”, cerró el comunicado de CARBAP.

Fuente: Agencia DIB