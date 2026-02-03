martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 14:36

"Profundo pesar" en el mundo rural por el fallecimiento de Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de CARBAP

Desde la entidad lamentaron la “invalorable pérdida” del dirigente. Merbilhaa fue titular de CARBAP entre 1979 y 1980.

Por Agencia DIB
merbilhaa-carbap
Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de CARBAP.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento del expresidente de la entidad y destacado dirigente ruralista Juan Pedro Merbilhaa.

Más noticias
La intersección de las calles Piedra Buena y Brickman, el lugar del accidente en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana
detuvieron a dos menores de miramar y la quiaca por planear una masacre escolar

Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

En un comunicado, la entidad resaltó: “Lamentamos la invalorable pérdida de un destacado dirigente rural que en representación de la Sociedad Rural de General Pinto ocupó entre los años 1979 y 1980 la presidencia de la institución”.

“Un defensor del movimiento rural confederado”

Continúan: “Merbilhaa fue un claro defensor de los principios creadores del movimiento rural confederado, y formador de innumerables dirigentes gremiales confederados. Como asesor jurídico de la entidad supo acompañarla con sus consejos en los mas aciagos momentos que atravesó la confederación”.

“El Dr. Juan Pedro Merbilhaa ha sido secretario de la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el Dr. Jorge Aguado en el periodo 1974/1978, Vicepresidente 1ª en el periodo 1978/1979 en la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el señor Julio Calvet y presidente de CARBAP en el periodo 1979/1980, siendo el presidente más joven que ha tenido la institución”, afirman.

En la actualidad, Merbilhaa integraba la comisión asesora de la entidad.

“Juan Pedro Merbilhaa fue un férreo militante del movimiento rural confederado y defensor de la producción agropecuaria como pilar de crecimiento y desarrollo de nuestro país”, destacan.

Un hombre de consulta

El pasado 26 de julio de 2013, Merbilhaa había recibido del entonces presidente Johnny Balfour el premio Pilares de CARBAP, que se entrega “a dirigentes de la entidad que dejan una marcada impronta en la institución”.

“Pero sobre todo desde CARBAP queremos despedirlo, recordando por siempre el lugar que supo ocupar en nuestra entidad, siendo un permanente hombre de consulta ante los distintos avatares que nuestro sector ha ido atravesando en estos últimos años”, exrepsan.

“La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa hace llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia y compartimos el dolor de todos los productores de la región en donde el querido Juan Pedro sembró con sus principios y convicciones dejando una huella imborrable”, cerró el comunicado de CARBAP.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana

Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

Tormentas en el norteste bonaerense: lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

454 pedidos para vivir: el nuevo mapa del trabajo en delivery

El Estado anunció la subasta de otro inmueble en La Plata de más de 2.000 metros cuadrados

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

Azul: presos y agentes penitenciarios reacondicionaron una escuela rural

Pánico en las playas del sur de Mar del Plata por la caída de granizo

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar.

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei saluda a miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el día de su aniversario. 

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales