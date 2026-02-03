martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 20:21

Autopista Buenos Aires-La Plata: Aubasa adjudicó la construcción de la bajada City Bell

El directorio de la empresa Aubasa aprobó la adjudicación de las dos firmas que calificaron para la realización del distribuidor.

Por Agencia DIB
El puente de la futura bajada de City Bell.



Dos empresas fueron adjudicadas para la construcción del nuevo distribuidor de City Bell de la autopista Buenos Aires-La Plata, obra que potenciará la actividad económica y turística de toda la región Capital. La misma costará $ 25.527.544.909,56 y será financiada por Aubasa.

El directorio de la empresa aprobó la adjudicación de las dos firmas que calificaron para la realización del distribuidor, y en las próximas semanas se realizará la firma de contrato y se podrá iniciar la obra.

El proyecto contempla la construcción de un enlace vial de dos kilómetros con dos carriles y doble sentido de circulación. El trazado cruzará el ramal La Plata de la línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

En total, la obra requerirá 150.000 metros cuadrados de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 metros cuadrados de hormigón destinados a puentes y viaductos para la ejecución del pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación.

La bajada de avenida 520

La bajada de City Bell se sumará así en el partido de La Plata a las de Villa Elisa y a la recientemente inaugurada bajada de avenida 520, en la localidad de Tolosa, en abril de 2025. “Esta es una obra pública con un enfoque integral que va a impulsar el desarrollo de muchas inversiones privadas: se radicarán comercios, nuevos emprendimientos y se revalorizarán las propiedades”, explicó en aquella oportunidad el gobernador Axel Kicillof.

Según informó el Gobierno bonaerense, “con una inversión de $ 13.378 millones, esta obra estratégica aliviará el tránsito de 36.000 vehículos que utilizan diariamente la Autopista y fortalecerá el desarrollo productivo de la Región Capital, poniendo en valor a la ciudad” de La Plata.

Fuente: Agencia DIB

