Autopista Buenos Aires-La Plata: Aubasa adjudicó la construcción de la bajada City Bell

Dos empresas fueron adjudicadas para la construcción del nuevo distribuidor de City Bell de la autopista Buenos Aires-La Plata , obra que potenciará la actividad económica y turística de toda la región Capital. La misma costará $ 25.527.544.909,56 y será financiada por Aubasa .

El directorio de la empresa aprobó la adjudicación de las dos firmas que calificaron para la realización del distribuidor, y en las próximas semanas se realizará la firma de contrato y se podrá iniciar la obra.

El proyecto contempla la construcción de un enlace vial de dos kilómetros con dos carriles y doble sentido de circulación. El trazado cruzará el ramal La Plata de la línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

En total, la obra requerirá 150.000 metros cuadrados de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 metros cuadrados de hormigón destinados a puentes y viaductos para la ejecución del pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación.

La bajada de avenida 520

La bajada de City Bell se sumará así en el partido de La Plata a las de Villa Elisa y a la recientemente inaugurada bajada de avenida 520, en la localidad de Tolosa, en abril de 2025. “Esta es una obra pública con un enfoque integral que va a impulsar el desarrollo de muchas inversiones privadas: se radicarán comercios, nuevos emprendimientos y se revalorizarán las propiedades”, explicó en aquella oportunidad el gobernador Axel Kicillof.

Según informó el Gobierno bonaerense, “con una inversión de $ 13.378 millones, esta obra estratégica aliviará el tránsito de 36.000 vehículos que utilizan diariamente la Autopista y fortalecerá el desarrollo productivo de la Región Capital, poniendo en valor a la ciudad” de La Plata.

Fuente: Agencia DIB