miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 09:05

El ajuste de Ternium pone en riesgo más puestos de trabajo en General Savio

La empresa Tecsesi dejó de operar en la planta de Ramallo y 280 trabajadores quedaron afectados. Ternium absorbió a una parte, mientras la UOM busca reubicar al resto en un contexto de fuerte reducción de costos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre Ternium.&nbsp;

Novedades sobre Ternium. 

El programa de readecuación de costos iniciado por Ternium Argentina a fines de 2024 continúa teniendo impacto en las empresas contratistas que operan en la planta General Savio, en Ramallo. En ese marco, la firma Tecsesi S.A., perteneciente al Grupo Techint, dejó de prestar servicios en la acería, lo que afectó a unos 280 trabajadores.

Más noticias
Los helicópteros del Grupo ASPA hicieron acrobacias aéreas en Luján.

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña
La ANSV realizó controles en 39 puntos estratégicos del país. video

Alcohol al volante: la ANSV sancionó a más de 2.000 conductores en enero

Según se informó, alrededor de 170 operarios fueron incorporados por Ternium como personal propio, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás intenta reubicar al resto en otras firmas del sector. No obstante, desde el gremio advirtieron sobre la preocupación existente ante la posibilidad de que una parte significativa de esa mano de obra quede desempleada.

Tecsesi se dedicaba a tareas de limpieza pesada y al movimiento de la escoria generada en la acería. El contrato por ese servicio no fue renovado y, de acuerdo con fuentes consultadas por El Norte de San Nicolás, la oferta presentada por la empresa en el proceso de licitación habría resultado demasiado elevada.

Escenario “complejo”

Desde la UOM señalaron que el escenario es complejo, ya que muchas contratistas atraviesan procesos de ajuste similares, lo que reduce las posibilidades de reubicación.

“En estos momentos estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta (General Savio). Hay una empresa grande como Tecsesi que está saliendo del mercado. Algunos de esos trabajadores serán absorbidos por Ternium. Pero hay un número de personas a las que no les estamos encontrando una ubicación. Nuestra organización gremial sigue trabajando intensamente para tratar de ubicarlas en alguna empresa”, confió una alta fuente de la UOM San Nicolás.

A esta situación se suma que otras empresas proveedoras de la planta también están reduciendo personal, por lo que el número de trabajadores en riesgo de perder su empleo podría incrementarse en las próximas semanas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña

Alcohol al volante: la ANSV sancionó a más de 2.000 conductores en enero

Nueva marcha por Natalia Melmann, a 25 años de su femicidio en Miramar

Alertas por calor y tormentas mientras se espera la llegada del frente frío

Cañuelas: una centenaria escuela rural quedó destruida por el último temporal

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Autopista Buenos Aires-La Plata: Aubasa adjudicó la construcción de la bajada City Bell

Dos hombres terminaron a las trompadas en el Museo MAR de Mar del Plata

El Banco Hipotecario también cerraría su sucursal de Junín

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de pensiones por discapacidad.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los helicópteros del Grupo ASPA hicieron acrobacias aéreas en Luján.

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña