El ajuste de Ternium pone en riesgo más puestos de trabajo en General Savio

El programa de readecuación de costos iniciado por Ternium Argentina a fines de 2024 continúa teniendo impacto en las empresas contratistas que operan en la planta General Savio , en Ramallo . En ese marco, la firma Tecsesi S.A. , perteneciente al Grupo Techint , dejó de prestar servicios en la acería, lo que afectó a unos 280 trabajadores.

Según se informó, alrededor de 170 operarios fueron incorporados por Ternium como personal propio, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) de San Nicolás intenta reubicar al resto en otras firmas del sector. No obstante, desde el gremio advirtieron sobre la preocupación existente ante la posibilidad de que una parte significativa de esa mano de obra quede desempleada.

Tecsesi se dedicaba a tareas de limpieza pesada y al movimiento de la escoria generada en la acería . El contrato por ese servicio no fue renovado y, de acuerdo con fuentes consultadas por El Norte de San Nicolás , la oferta presentada por la empresa en el proceso de licitación habría resultado demasiado elevada.

Desde la UOM señalaron que el escenario es complejo, ya que muchas contratistas atraviesan procesos de ajuste similares, lo que reduce las posibilidades de reubicación.

“En estos momentos estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta (General Savio). Hay una empresa grande como Tecsesi que está saliendo del mercado. Algunos de esos trabajadores serán absorbidos por Ternium. Pero hay un número de personas a las que no les estamos encontrando una ubicación. Nuestra organización gremial sigue trabajando intensamente para tratar de ubicarlas en alguna empresa”, confió una alta fuente de la UOM San Nicolás.

A esta situación se suma que otras empresas proveedoras de la planta también están reduciendo personal, por lo que el número de trabajadores en riesgo de perder su empleo podría incrementarse en las próximas semanas.

Fuente: Agencia DIB