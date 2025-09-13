Eduardo Kovalivker lanza 9 novias para 9 Ferraris, su novela más erótica y automovilística

Mientras avanza la causa que investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el libro 9 novias para 9 Ferraris ya está disponible de manera virtual. La novela de Eduardo Kovalivker , editada por Hojas del Sur e impresa en Buenos Aires, se vende a $25.000 en su página web oficial . Con 87 páginas en blanco y negro y tapa blanda, es una obra breve pero cargada de simbolismo: cada capítulo gira en torno a un modelo icónico de Ferrari, desde la 275 GTB de 1964 hasta la 812 Superfast de 2019.

El teléfono de Petroni: lo que revelan las llamadas, los chats y la tercera causa en manos de Marijuan

La sinopsis define al libro como “una celebración de la belleza, la velocidad y las emociones intensas , donde cada coche representa más que un objeto: es el espejo de un vínculo profundo con lo vivido ”.

El periodista Carlos Cristófalo lo reseñó en motor1.com con un estilo de ficha automovilística , como si se tratara del lanzamiento de un nuevo modelo de auto. Bajo el título “Lanzamiento: 9 novias para 9 Ferraris”, desglosó el libro en apartados como “Qué es” , “Mecánica” , “Lo más” , “Lo menos” y “El detalle” .

En esa clave, definió: “Es la nueva novela del empresario farmacéutico, escritor y coleccionista de autos Eduardo Kovalivker. Cuenta la historia de un millonario amante de los autos y las mujeres que, al descubrir que tiene una enfermedad terminal, decide organizar su propio funeral egipcio: sacrificando a sus nueve novias y nueve Ferrari, para que lo acompañen en su tumba”.

Cristófalo destacó como “lo más” a las nueve Ferraris del protagonista, mientras que señaló como “lo menos” que el libro cobró notoriedad más por el apellido de su autor, implicado en el caso Suizo Argentina, que por su valor literario. El detalle llamativo, subrayó: "aquellos lectores que esperen encontrar detalles técnicos sobre los autos descubrirán con rapidez que el autor no puso tanto énfasis en la mecánica y el comportamiento dinámico de las 9 Ferraris, como sí lo hizo con la descripción de la anatomía y el desempeño sexual de las 9 Novias".

9-novias-9-ferraris-eduardo-kovalivker

El perfil del autor

Kovalivker nació en La Plata en 1944, se formó como ingeniero químico y durante décadas condujo la Droguería Suizo Argentina, hoy bajo la lupa judicial. En paralelo desarrolló una extensa carrera literaria, que abarca poesía, ensayo y novela erótica. Entre sus títulos figuran El informe, Bianca, Clavelina, Jannah y Mali, algunos de ellos publicados por Planeta.

En febrero de 2025, la revista Caras lo retrató en su chacra de Punta del Este rodeado de Ferraris, en una imagen de retiro dorado. Medio año después, el apellido Kovalivker ocupa titulares por el escándalo de supuestas coimas vinculadas a la empresa familiar.

Entre la pasión y la polémica

Integrante junto a su hijo Jonathan de clubes de coleccionistas de Ferrari y Porsche, Eduardo Kovalivker trasladó su pasión por los autos a la ficción. 9 novias para 9 Ferraris mezcla ese mundo con el erotismo que ya había cultivado en libros anteriores.

El contraste es inevitable: mientras su editorial promociona una novela de lujo y deseo, los tribunales federales investigan a sus herederos por presuntos retornos en licitaciones de medicamentos. En ese cruce de pasiones y sospechas, el escritor busca que su obra ocupe un lugar propio en su librería virtual.