Droguería Suizo Argentina: congelan las cajas de seguridad de los Kovalivker

La planta de la droguería Suizo Argentina en Ramos Mejía, partido de La Matanza. DIB | Marcelo Metayer

La situación judicial de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker, se complica cada vez más. El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes el congelamiento de todas las cajas de seguridad a nombre de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, su padre Eduardo, y la propia empresa. Esto es en el marco de la causa que investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que tuvo otro episodio conmocionante con el hallazgo de 80.000 dólares en una caja de seguridad en la casa del extitular de la entidad, Diego Spagnuolo.

La drástica medida contra los empresarios se produjo luego de la declaración indagatoria del consultor y ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien confirmó ante el fiscal Franco Picardi detalles de sus conversaciones con Diego Spagnuolo sobre el sistema de recaudación ilegal. El juez libró la orden a cinco empresas de cajas de seguridad (Skybox, Tressor, Ingot, Hausler y 901 Box), prohibiendo el acceso total a los Kovalivker y a otros implicados.

Familia acorralada El congelamiento de las cajas de seguridad es un nuevo golpe para los Kovalivker. La medida cobra especial relevancia ya que Jonathan Kovalivker se había fugado de su domicilio en Nordelta minutos antes de un allanamiento. Cuando la policía ingresó, encontró sus cajas de seguridad abiertas y vaciadas. Se presentó ante la justicia cuatro días después.

Por otro lado, los investigadores relevaron que la droguería Suizo Argentina pasó de facturar al Estado $ 3.898 millones en 2024 a más de $ 108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2678% que ahora está bajo sospecha.

En tanto, el juez Casanello también denunció al jefe de sistemas de la droguería por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que suma otra línea de investigación contra el entorno de la empresa. La orden del juez Casanello también alcanza al exfuncionario de ANDIS Matías Garbellini, sospechado de ser el intermediario puesto por Eduardo “Lule” Menem entre los Kovalivker (quienes habrían recaudado el dinero de los laboratorios) y el propio Spagnuolo. (DIB)

