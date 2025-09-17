Doble día "no laborable" y feriado optativo para un distrito de la provincia de Buenos Aires

Días de festejo para Miramar. Tripadvisor

Con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de Miramar(cumple 137 años), y mediante el Decreto Nº 2069/2025, el Municipio de General Alvarado declaró “no laborable” para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades que se desarrollen exclusivamente en la ciudad de Miramar, este sábado 20 de septiembre, en concordancia con lo resuelto por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.

Para nueve días más adelante, el intendente Sebastián Ianantuony, mediante el Decreto Nº 2040/2025, y en adhesión también a lo resuelto por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros bonaerense, en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la fundación del distrito (General Alvarado cumple 134 años) declaró al lunes 29 como día no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, y feriado optativo para la industria, comercio y demás actividades en todo el partido.

Tanto para el 20 como para el 29 de septiembre, el municipio aclaró que se garantizará la prestación de servicios esenciales (salud, asistencia y otros de carácter imprescindible) mediante guardias. (DIB)

