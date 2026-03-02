lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 10:47

Tragedia en el río Quequén Salado: un hombre se ahogó en la cascada Cifuentes

La víctima de 49 se había arrojado a nadar en La Olla, al pie de la Cascada Cifuentes, la mayor de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
La cascada Cifuentes tiene una altura de 8 metros sobre el río Quequén Salado.

Policía y Bomberos Voluntarios de Oriente participaron de la búsqueda.

La Voz de Pueblo

Este lunes, apenas amaneció, fue hallado el cuerpo de un hombre que era intensamente buscado desde el domingo en los alrededores de La Olla de la cascada Cifuentes, sobre el río Quequén Salado, el límite natural entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Se trata de Cristian Emmanuel Klein García (49), oriundo de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente se encontraba trabajando en Tres Arroyos. El domingo, Klein había ido de pase a la cascada junto con Gabriel Solano, su empleador, y la familia de éste.

De acuerdo al relato de Solano, tentado la tarde de calor, Klein se arrojó al agua en el sector conocido como La Olla; tras dar una brazadas comenzó a hundirse y desapareció.

Policía y Bomberos Voluntarios de Oriente participaron de la búsqueda.

De inmediato se pidió ayuda al 911 y de la búsqueda, además de personal policial del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego, participaron Bomberos Voluntarios de Oriente.

Durante el operativo se realizaron barridos en el agua con sogas y ganchos, hasta que finalmente, luego de trece horas, se logró extraer el cuerpo de Klein desde el lecho del río Quequén Salado, y se convocó a la Policía Científica. La fiscalía interviniente ordenó una autopsia y el cambio de carátula a “Averiguación Causal de Muerte”.

La cascada Cifuentes

Es la mayor de la provincia de Buenos Aires, con una altura de 8 metros. Se encuentra sobre el río Quequén Salado, que es límite natural entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Ubicada a 44 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y 26 de Copetonas, es un punto de gran atractivo para practicar trekking, tirolesa, pesca y natación, aunque pocas veces hay guardavidas.

Fuente Agencia DIB

En el mes de la vendimia, nueve destinos en la provincia de Buenos Aires para saborear y maridar buenos vinos. 

