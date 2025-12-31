miércoles 31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2025 - 09:52

Desde el viernes suben las tarifas de colectivos que circulan en la provincia

Será un 4,5% e impacta en el Gran La Plata y en el servicio urbano e interurbano de media distancia del conurbano.

Por Agencia DIB
Una pasajera subiendo al colectivo.

El boleto de los colectivos urbanos bonaerenses que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a sufrir un ajuste desde el viernes 2 de enero. Según lo confirmó el Gobierno provincial en una resolución en el Boletín Oficial, la suba será en promedio del 4,5%.

Este nuevo ajuste se aplicará a los servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor de jurisdicción provincial, de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y a los servicios de carácter urbano que operan en la zona denominada “Gran La Plata”.

Los montos del Gran La Plata, con el aumento son los siguientes:

  • Tramo 0-3 km: de $717,09 a $749,72
  • Tramo 3-6 km: de $782,83 a $818,45
  • Tramo 6-12 km: de $847,10 a $885,64
  • Tramo 12-27 km: de $907,18 a $948,46
  • Tramo más de 27 km: de $957,27 a $1000,82

Pero el impacto es aún más notorio para aquellos casos en los que el boleto de micro se pague sin la tarjeta SUBE registrada:

  • Tramo de 0-3 km: de $1.140,17 a $1192,05
  • Tramo de 3-6 km: de $1.244,69 a $1301,33
  • Tramo de 6-12 km: de $1.346,88 a $1408,17
  • Tramo de 12-27 km: de $1.442,42 a $1508,05
  • Tramo más de 27 km: de $1.522,05 a $1591,31

Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para enero, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $337,37; de 3 a 6 kilómetros, $368,30; de 6 a 12 kilómetros, $398,54; de 12 a 27 kilómetros, $426,81; y, por encima de los 27 kilómetros, $450,37. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

Los montos del Gran Buenos Aires, con el aumento son los siguientes

  • Tramo 0-3 km: $688,40 - $1094,55 (SUBE sin nominar)
  • Tramo 3-6 km: $766,88 - $1219,33
  • Tramo 6-12 km: $825,95 - $1313,26
  • Tramo 12-27 km: $885,09 - $1407,29
  • Tramo más de 27 km: $943,81 - $1500,65

