Oficializan el nuevo protocolo de Cámara Gesell: en qué consiste

La ley publicada en el Boletín Oficial reglamenta cómo tomar las declaraciones de menores con el objetivo de garantizar sus derechos en los procesos judiciales.

Por Agencia DIB
Las víctimas de abuso infantil declaran en Cámara Gesell. 

El nuevo protocolo de Cámara Gesell, que establece el cumplimiento de los derechos de los menores y personas con padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires, tras la promulgación de la ley en el Boletín Oficial.

Una pasajera subiendo al colectivo.

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Con la normativa, aprobada semanas atrás en la Legislatura, se busca establecer reglas precisas para la declaración de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos o citados como testigos, con el eje puesto en el cumplimiento efectivo de sus derechos y la prevención de la revictimización.

La iniciativa impulsada por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, apunta a que las personas en situación de vulnerabilidad sean convocadas una sola vez a declarar, mediante una audiencia videograbada, a la que luego puedan recurrir las autoridades judiciales cada vez que lo requieran.

En concreto, con el nuevo protocolo, los sujetos señalados no tendrían por qué tener contacto con los imputados, ni con el personal policial o la alcaldía, y su declaración en el proceso judicial se realizará “mediante un sistema de Circuito Cerrado de Televisión” y fuera de la “sede del Fuero Penal”.

Con el protocolo de la Cámara Gesell, en el ámbito de la entrevista estarán presentes exclusivamente el/la perito especialista en psicología y/o psicopedagogía y el niño, adolescente o persona con discapacidad a entrevistar, a menos que el profesional evalúe la necesidad de invitar a una persona adulta de confianza o referente afectivo.

Fuente: Agencia DIB

