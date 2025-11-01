sábado 01 de noviembre de 2025
1 de noviembre de 2025 - 09:45

Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

La billetera digital del Bapro presentó sus beneficios para el penúltimo mes de 2025. El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías estará vigente un solo sábado.

Por Agencia DIB
Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

El Banco Provincia (Bapro) dio a conocer cuáles serán los descuentos que estarán disponibles a lo largo del mes de noviembre para los más de 10 millones de usuarios de la popular Cuenta DNI. Además de un beneficio particular para usuarios de entre 13 y 17 años, llama la atención un detalle: el descuento más buscado, el de carnicerías, granjas y pescaderías, ocurrirá en noviembre un solo sábado.

Más noticias
El Hospital Municipal de Mar de Ajó realizará este sábado 1° de noviembre una jornada de atención especializada destinada a personas con enfermedad de Parkinson.

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó
Policías fueron detenidos acusados por una presunta extorsión en Florencio Varela.

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/1984593010361872845&partner=&hide_thread=false

Este mes, junto a los ya tradicionales ahorros en comercios de barrio y los comercios de carne, pollo y pescado, la billetera virtual de la banca pública bonaerense ofrecerá por primera vez una rebaja particularmente pensada para los adolescentes de entre 13 y 17 años que disponen de una cuenta en la app.

Según se informó, los usuarios de esas edades podrán utilizar la billetera virtual del Bapro para acceder hasta un 30% de descuento en bares y restaurantes adheridos a la promoción.

El flamante descuento tendrá un tope de reintegro de $ 8.000 por persona, al que se llegará con consumos de $ 26.700 o más. Podrá aprovecharse el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, con un límite unificado por persona y vigencia de la oferta.

Lluvia de descuentos en noviembre

Estos son todos los beneficios de la utilización de la billetera virtual para el penúltimo mes del año:

  • Cuenta DNI 13/17: Especial Gastronomía. 30% de descuento el viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Tope de reintegro: $ 8.000 por vigencia y por persona.
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $ 6.000 por persona, que se alcanza con $ 17.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $ 15.000 en consumos).
Temas
Ver más

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear

Tres Arroyos: una jornada de campo para conocer el futuro de la ganadería

Las vacaciones cada vez más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

San Bernardo: su madre falleció y pasó diez días junto al cadáver

"Ecotasa": Pinamar busca cobrar un impuesto a cuatriciclos de localidades vecinas

De triciclos a muñecos: reducen los aranceles para la importación de juguetes

El Gobierno aumentó los fondos para hospitales nacionales y personal de salud

Actualizan los cuadros tarifarios para la luz y el gas en territorio bonaerense

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los dólares truchos secuestrados por la Policía Federal Argentina en la operación Malambo Verde.

Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

Por  Agencia DIB