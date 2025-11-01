Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

El Banco Provincia (Bapro) dio a conocer cuáles serán los descuentos que estarán disponibles a lo largo del mes de noviembre para los más de 10 millones de usuarios de la popular Cuenta DNI . Además de un beneficio particular para usuarios de entre 13 y 17 años , llama la atención un detalle: el descuento más buscado, el de carnicerías, granjas y pescaderías, ocurrirá en noviembre un solo sábado .

#CuentaDNI | Beneficios de noviembre Mirá todo lo que podés ahorrar este mes en supermercados, carnicerías, gastronomía, mercados bonaerenses y muchos rubros más. Más detalles: https://t.co/o1zYeNRAlR pic.twitter.com/xg1sM98QAo

Este mes, junto a los ya tradicionales ahorros en comercios de barrio y los comercios de carne, pollo y pescado, la billetera virtual de la banca pública bonaerense ofrecerá por primera vez una rebaja particularmente pensada para los adolescentes de entre 13 y 17 años que disponen de una cuenta en la app.

Según se informó, los usuarios de esas edades podrán utilizar la billetera virtual del Bapro para acceder hasta un 30% de descuento en bares y restaurantes adheridos a la promoción.

El flamante descuento tendrá un tope de reintegro de $ 8.000 por persona, al que se llegará con consumos de $ 26.700 o más. Podrá aprovecharse el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, con un límite unificado por persona y vigencia de la oferta.

Lluvia de descuentos en noviembre

Estos son todos los beneficios de la utilización de la billetera virtual para el penúltimo mes del año: