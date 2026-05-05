martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 18:46

Coronel Suárez: murió el conductor de un camión que volcó sobre la ruta 85

El transporte de carga quedó atravesado sobre la calzada y obligó a disponer un corte total del tránsito. El camionero era oriundo de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
El camión volcado cerca de Coronel Suárez, sobre la ruta 85.

El camión volcado cerca de Coronel Suárez, sobre la ruta 85.

Un camionero murió esta tarde tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 85, en cercanías de Coronel Suárez. El transporte de carga quedó atravesado sobre la calzada y obligó a disponer un corte total del tránsito.

Más noticias
El Mundial de la Yerba Mate fue presentado en el Senado de la Nación.

Cuenta regresiva para el primer Mundial de la Yerba Mate
Los trabajos en el viejo balneario del Automóvil Club Argentino.

Necochea: comenzó la demolición de la estructura del viejo balneario del Automóvil Club Argentino

El hecho ocurrió en el tramo que une Coronel Pringles con Suárez, en circunstancias que todavía son materia de investigación. Fuentes policiales consultadas por el sitio La Brújula 24 confirmaron que el conductor fallecido era oriundo de Bahía Blanca, aunque por el momento no se había difundido su identidad.

Según informaron las autoridades en el lugar, el cuerpo del transportista quedó atrapado debajo de la cabina del rodado. En el sitio trabajaban efectivos de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y personal de Policía Científica, que llevaban adelante las pericias accidentológicas para establecer cómo se produjo el siniestro, agrega el diario El Orden de Pringles.

Temas
Ver más

Cuenta regresiva para el primer Mundial de la Yerba Mate

Necochea: comenzó la demolición de la estructura del viejo balneario del Automóvil Club Argentino

Violencia de género: hubo 90 femicidios en los primeros cuatro meses del año y 356 tentativas

Pablo Grillo: el fiscal pidió elevar a juicio la causa

Presentaron en el CONICET La Plata los proyectos que serán financiados por un fondo provincial

Un grupo de chicas atacó a patadas y golpes de puño a otra joven a la salida de la escuela

Hospitales de la UBA advierten que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención

Vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan en Mar del Plata

Campana: chocaron dos buques tanque cargados de químicos y combustibles

Fentanilo contaminado: un diputado bonaerense propone una pensión vitalicia para las víctimas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El buque tanque Ginga Bobcat habría provocado la colisión en el puerto de Campana.

Campana: chocaron dos buques tanque cargados de químicos y combustibles

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Dura advertencia de Kreplak por el sistema de salud: "no se cómo decirlo de forma serena"