Coronel Suárez: murió el conductor de un camión que volcó sobre la ruta 85

El camión volcado cerca de Coronel Suárez, sobre la ruta 85.

Un camionero murió esta tarde tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 85, en cercanías de Coronel Suárez. El transporte de carga quedó atravesado sobre la calzada y obligó a disponer un corte total del tránsito.

El hecho ocurrió en el tramo que une Coronel Pringles con Suárez, en circunstancias que todavía son materia de investigación. Fuentes policiales consultadas por el sitio La Brújula 24 confirmaron que el conductor fallecido era oriundo de Bahía Blanca, aunque por el momento no se había difundido su identidad.

Según informaron las autoridades en el lugar, el cuerpo del transportista quedó atrapado debajo de la cabina del rodado. En el sitio trabajaban efectivos de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y personal de Policía Científica, que llevaban adelante las pericias accidentológicas para establecer cómo se produjo el siniestro, agrega el diario El Orden de Pringles.

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