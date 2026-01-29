Conmoción en San Fernando por la violenta explosión y el incendio de un depósito

Una explosión de gran magnitud en un depósito de productos químicos sacudió la madrugada de este jueves la zona de Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando . El estallido fue seguido por un voraz incendio en el inmueble de la empresa Otowil , lindero a la fábrica Sabores y Fragancias , que no fue afectada. La deflagración, que se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada, generó una onda expansiva que rompió vidrios a varias cuadras a la redonda y se sintió incluso en el partido vecino de Tigre .

El estruendo provocó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y originó un foco ígneo visible desde la vía pública, que alcanzó también a vehículos estacionados en las inmediaciones.

En el lugar trabajaban en horas de la mañana de este jueves unas 30 dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, San Isidro, Don Torcuato y Escobar .

El depósito siniestrado se ubica junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la fabricación de esencias para alimentos y productos de cuidado personal; aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no habría avanzado sobre sus instalaciones.

“Volaron las ventanas”

Según indicó el jefe de Bomberos de San Fernando, Gustavo Calveiro, no había personas en la fábrica al momento de la explosión y los mismos vecinos fueron quienes alertaron al cuartel sobre la emergencia. También insistió con que solo se registró “la rotura de vidrios y ventanas de casas linderas”.

“Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo, y estaba generalizada en su totalidad”, detalló el jefe de Bomberos.

Sin heridos

“No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción”, sumó.

Algunas viviendas cercanas sufrieron consecuencias directas por la explosión: volaron objetos, techos y se rompieron cristales. Los daños se reportaron en casas ubicadas a varias cuadras del foco, sobre la calle Alvear, mientras que tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaron focos secundarios en propiedades particulares.

Fuente: Agencia DIB