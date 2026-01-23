Conflicto en Granja Tres Arroyos: trabajadores de paro por deuda salarial

Un grupo de 300 trabajadores de la planta bonaerense de Pilar de Granja Tres Arroyos realizan paros intermitentes debido a que la empresa les adeuda el salario y parte del agüinado que deberían haber cobrado en diciembre. La protesta se da en medio de una crisis que atraviesa la mayor avícola del país.

La nena que recibió una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente con rehabilitación en el Instituto Fleni

La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio

“Nos deben la primera quincena de enero y alrededor del 50% del aguinaldo. Nos prometieron que nos iban a pagar y la empresa no cumplió”, dijo Diego Núñez, representante de los trabajadores en la planta de la localidad bonaerense. Otro de los operarios aseguró que ellos vienen acompañando en esta crisis a la compañía, e incluso aceptaron una reducción del sueldo.

Este conflicto puntual también se da en la planta La China , en Concepción del Uruguay, cuyos operarios iniciaron un paro en enero tras el incumplimiento del cronograma de pagos que la empresa había pactado antes de las fiestas. Sin embargo, la intervención del Gobierno entrerriano hizo que en las últimas horas la medida de fuerza se levante y la compañía pueda seguir faenando casi 190.000 pollos por día en ese establecimiento.

En este contexto, familiares de trabajadores de Pilar difundieron mensajes en redes sociales para visibilizar la continuidad del reclamo y el impacto que la situación genera en los hogares. Según expresaron, la empresa no abonó horas extras, vacaciones ni aguinaldo en tiempo y forma, lo que profundizó las dificultades económicas.

Cabe recordar que tras el cierre de Becar (Concepción del Uruguay) y el traslado de 270 operarios a La China, el Grupo GTA concentró parte de su operación en Entre Ríos bajo un esquema de dos turnos, pero el ahorro operativo no alcanzó para recomponer el flujo financiero.

En paralelo, durante 2025 salieron de la empresa cerca de 400 trabajadores entre despidos, retiros y acuerdos, un número que refleja la magnitud del ajuste interno iniciado bajo el procedimiento preventivo de crisis.

Pero la crisis no es nueva. La empresa no pudo recuperar el mercado chino tras la gripe aviar de 2023. El cierre de ese destino representó la pérdida de US$ 160 millones para los exportadores de pollos, casi la mitad del total de los envíos al exterior. Y para Granja Tres Arroyos, significó pasar de exportar 25% de sus productos, en lugar del 33%.

Se estima que produce 700.000 pollos por día, 20% del total nacional. Y exporta el 25% a 67 países, con una facturación anual de US$ 1.300 millones. El grupo dueño también controla las marcas Cresta Roja, La Comarca y Jet Food.

Fuente: Agencia DIB