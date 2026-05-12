Cuarto round entre las universidades y el Gobierno: marcha y nuevo recorte

La cuarta marcha universitaria en la gestión de Javier Milei tendrá su epicentro este martes en la Plaza de Mayo, donde estudiantes, docentes y no docentes reclamarán por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la recomposición presupuestaria y salarial del sector. Partidos políticos opositores y gremios, también, se sumarán a la movilización.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales son parte de las entidades que convocaron a movilizarse en todo el país. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo , con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.

Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas— , la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre , entre otros puntos.

En su llamado a la marcha “ por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional ”, el Consejo Interuniversitario (CIN) remarcó los 200 días sin aplicación de la Ley de Financiamiento, vetada por Milei y ratificada con los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso , pero demorada por el Gobierno con presentaciones judiciales.

El CIN a su vez estimó en un 45,6% la caída real de las transferencias a las universidades nacionales desde 2023, con un impacto directo en las actividades académicas, de investigación, extensión, infraestructura, becas y programas de acompañamiento estudiantil de las casas de estudios.

Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, mediante una decisión administrativa para modificar el Presupuesto publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó con un recorte de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. Entre las más afectadas figuran las de La Plata, San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos. La medida fue firmada por Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo.

Acciones luego de la marcha universitaria

El Plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) se reunió el viernes pasado para definir los horizontes posibles y las acciones a seguir después de la Marcha Federal del 12 de mayo.

En esa línea, los representantes de los gremios que conforman la CONADU resolvieron:

Profundizar las acciones de lucha de cara a la marcha a realizarse a lo largo y ancho del territorio nacional, marcha que debe ser un límite al gobierno de Javier Milei.

Declarar Cese de Actividades el 12 de mayo, y acompañar las acciones que los sindicatos consideren pertinentes en la construcción de una movilización contundente.

Declararnos en sesión permanente para evaluar acciones luego de la marcha, con un Plenario que se encontrará el 15 de mayo.

Promover iniciativas en la OIT ante los avances del gobierno nacional contra el derecho a huelga.

Declarar nuestra solidaridad con compañeros de Metrodelegados, Aeronáuticos, Ferroviarios y UOM ante el avasallamiento y la injerencia del Gobierno y el poder judicial en las acciones y organizaciones de los trabajadores.

Sesionar en el día de la violencia institucional en defensa del Estado de derecho y los Derechos Humanos.

Fuente: Agencia DIB