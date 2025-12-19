Condenaron a 6 años y medio de prisión por abuso sexual al entrenador de vela Leandro Tulia

El entrenador de vela Luis Tulia tenía cuatro denuncias de abuso sexual; dos prescribieron pero otras dos fueron corroboradas por la Justicia..

El Tribunal Oral N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Verónica Di Tommaso, este viernes condenó a seis años y medio de prisión al entrenador de vela Leandro Tulia por dos hechos de abuso sexual cometidos en la escuela del Yacht Club Olivos (YCO), de Vicente López.

La valentía de Eugenia Bosco Tulia, que había sido denunciado por la medallista olímpica Eugenia Bosco y otras tres jóvenes, trabajó más de dos décadas en el YCO, como entrenador de niños y adolescentes en la categoría Optimist. Si bien dos de las denuncias -entre ellas, la de Bosco- fueron desechadas por haber prescripto, otras dos fueron investigadas por la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Violencia de Género y Abuso de Vicente López, a cargo de la fiscal Lida Osores Soler.

Bosco, que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, hizo pública su denuncia en una entrevista con el diario La Nación, afirmando que a los doce años fue abusada por Tulia, cuando era su entrenador.

Condena ejemplar En su fallo, la jueza Di Tomasso aseguró que Tulia era “una figura de poder frente a la víctima, más de veinte años mayor que ella, en un lugar donde estaba a cargo de los menores… (...) Una vez que las tocaba, se aseguraba que las chicas no hablaran: ¿cómo?: a través del miedo, del descrédito, de la deslegitimación con algún calificativo peyorativo, atravesado por su rigor”.

La juez afirmó que “personalmente estoy convencida de que la razón por la cual Eugenia Bosco encabezó la denuncia fue aquella que ella misma explicó en el debate: evitar que a otros niños pudiera pasarle lo que le había pasado a la (pequeña) Eugenia”. Así, concluyó Di Tomasso, todas las víctimas “pudieron poner en palabras lo que durante años silenciaron”. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







