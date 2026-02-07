sábado 07 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026 - 11:43

Comenzó el traslado del Sable Corvo de San Martín a Santa Fe para el acto que encabezará Milei

En la ceremonia, que se realizará en San Lorenzo, el Presidente entregará la pieza histórica a los Granaderos a Caballo.

Por Agencia DIB
El Sable Corvo de José de San Martín ya fue retirado del Museo Histórico Nacional (MHN) y en estos momentos viaja a Santa Fe, para el acto en San Lorenzo que encabezará el presidente Javier Milei y del que participará el gobernador Maximiliano Pullaro.

El traslado del sable, que tendrá como destino final el Regimiento de Granaderos a Caballo, comenzó a las 10 de este sábado, tras una decisión dispuesta por el Poder Ejecutivo que reavivó el debate en torno al resguardo y la administración del patrimonio histórico nacional.

“Con el sable no se juega”

De hecho, durante el traslado del sable se registró una protesta en la puerta del MHN, donde un grupo de manifestantes rechazó que la pieza sea retirada del lugar con consignas en defensa del patrimonio histórico.

Con banderas argentinas y carteles con consignas como "con el sable no se juega", los participantes cuestionaron la decisión del Gobierno.

Exhibido en el Regimiento

La pieza histórica, considerada uno de los símbolos más emblemáticos de la gesta independentista, dejará de exhibirse en el Museo Histórico Nacional para ser alojada en la sede de Granaderos en el barrio porteño de Palermo, donde podrá ser visto por el público de miércoles a domingo con entrada libre y gratuita.

