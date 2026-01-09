viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026 - 17:00

Un clásico del verano bonaerense: se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata

La ceremonia se realizará este sábado a las 20. Habrá una previa para el público con degustación de vinos y fiambres, además de sshows musicales.

Por Agencia DIB
El Casino Central, una postal de Mar del Plata.&nbsp;

El Casino Central, una postal de Mar del Plata. 

Archivo DIB.

El Casino Central de Mar del Plata será escenario, mañana sábado, del tradicional lanzamiento de la primera bola de la temporada de verano.

Desde las 20, el público podrá disfrutar de una previa especial con una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli. La propuesta, organizada por Entre Copas y con un valor de entrada de $23.000, invita a recorrer bodegas icónicas mientras la suerte comienza a girar.

Además, la noche se completará con propuestas musicales y artísticas, entre las que se destacan Ornella & the Sugardaddies, DJs en vivo y la presencia de la Guardia del Mar, sumando espectáculo y celebración a una de las tradiciones más esperadas del verano marplatense.

El lanzamiento de la primera bola de la temporada está previsto para las 22.30 hs con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.

La ceremonia será transmitida en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y el Hermitage Hotel, permitiendo que todos los establecimientos de La Feliz inauguren la temporada de manera simultánea, compartiendo el primer número del verano.

