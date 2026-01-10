sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 12:35

Cómo funcionan los espacios para fumadores en los balnearios de Mar del Plata

Desde la Cámara de Concesionarios de Balnearios Privados señalaron que los espacios delimitados permiten reducir el humo en sectores comunes y mejorar la convivencia.

Por Agencia DIB
Las medidas apuntan a reducir la contaminación de las colillas de cigarrillos en las playas.

Los balnearios privados de Mar del Plata avanzaron con la implementación de sectores específicos para fumadores, en línea con la Ordenanza 25.845 sancionada en 2022 en el Concejo Deliberante. Desde el sector aseguran que la medida está dando resultados positivos durante la temporada de verano.

Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara de Concesionarios de Balnearios Privados, explicó en declaraciones radiales que cada complejo diseñó un espacio destinado exclusivamente a quienes desean fumar. “Tomamos todas las normativas y ordenanzas y armamos sectores fumadores alejados de las partes principales del balneario, con un espacio reducido pero cómodo, con ceniceros y sillones”, destacó.

Alternativa

El objetivo es evitar que se fume en todo el sector privado y ofrecer una alternativa clara para quienes tienen esa necesidad. “No somos policías ni tenemos poder de contralor, pero hablamos con nuestros clientes y les ofrecemos este espacio. Está resultando muy positivo: la gente lo toma como un lugar de referencia”, indicó Díaz Aguirre.

Las colillas de cigarrillo son el residuo plástico que más contamina las playas, representando el 19,6% en la costa bonaerense, y su impacto en el ambiente es extraordinario: puede tardar hasta 18 meses en descomponerse y contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y hasta 50 litros de agua dulce.

Solo en los privados

La ordenanza tiene alcance únicamente en los sectores privados, ya que en la playa pública no rige la prohibición. En ese sentido, el dirigente destacó que el funcionamiento del sistema se apoya principalmente en la responsabilidad ciudadana y en la convivencia entre los propios veraneantes.

En los balnearios hay mucha convivencia, los vecinos de carpa o sombrilla se conocen durante toda la temporada. Si uno fuma y el otro no, se genera una molestia. Eso hace que muchos se levanten y vayan a fumar al sector designado”, explicó.

Comunidad

El titular de la Cámara señaló que, incluso, entre los fumadores se genera una especie de comunidad y espacio de charla, sin afectar al resto de los clientes.

Nelson Díaz Aguirre afirmó que hasta el momento no se registraron inspecciones de la comuna en los balnearios privados para verificar el cumplimiento de la norma. “No hemos tenido visitas de agentes municipales y, como está funcionando bien, no creemos que sea necesario aplicar sanciones. La gente lo hace de manera responsable”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

