CNEA: gremio realiza un paro y caravana en rechazo a despidos

La protesta frente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En medio de una serie de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este miércoles un paro con caravana para visibilizar la situación y pedirle al Gobierno de Javier Milei de marcha atrás con su política de achicamiento del organismo.

“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según informó el sindicato en un comunicado, las protestas también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

Cabe destacar que desde el 1° de julio hasta ahora, nueve notas fueron entregadas por funcionarios con puestos gerenciales en CNEA para restituir a 24 de los 60 trabajadores desvinculados hace una semana por su presidente, Martín Eduardo Porro. Para los gremios los despidos llegarían a 100 y se trata de personal clave en el funcionamiento.

Sin embargo, sobre el criterio de selección de las personas cesantes, el organismo respondió que “no cumplían tareas técnicas o indispensables” o “no se presentaban a trabajar”, “su trabajo estaba duplicado” o “los gerentes o jefes inmediatos superiores dijeron que podían no contar con sus servicios”. En este contexto, Aguiar destacó que “los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años”. Y sostuvo que la Comisión no genera pérdidas: “por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno”. Fuente: Agencia DIB

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