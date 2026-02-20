Chascomús: se recuperaron más de 25 mil reciclables durante el Carnaval Infantil

Los puntos donde se recibían los productos reciclables. Municipalidad de Chascomús

Durante las cuatro jornadas del Carnaval Infantil en Chascomús, que tuvo una masiva participación popular, se recuperaron aproximadamente 25.000 unidades de materiales reciclables, entre pomos de espuma, latas y botellas plásticas, según informaron desde el área de Ambiente municipal.

Como informó El Cronista, no solo se recolectaron los envases comercializados dentro del corsódromo, sino también una gran cantidad de los vendidos en comercios locales.

Sorteos Como parte de una estrategia para incentivar la participación ciudadana, se realizaron sorteos diarios entre quienes acercaban sus reciclables a los puntos de recuperación.

Cada día hubo un ganador, que reunió al menos 20 unidades. Los premios fueron bicicletas infantiles donadas, como en ediciones anteriores, por la firma SODIR, la empresa dedicada al reciclaje de Aceite Vegetal Usado (AVU) que trabaja tanto con grandes generadores como con vecinos.

La tarea de recepción y clasificación estuvo a cargo de los equipos de Recolección Diferenciada, el Vivero Municipal, el área de Espacios Verdes y la Cooperativa Nuevos Horizontes, en un trabajo articulado que permitió ordenar de manera adecuada el material recuperado. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Chascomús

Carnaval