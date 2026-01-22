Chascomús se prepara para la Fiesta de las Orquestas y Coros Infantiles Juveniles de Argentina

Kicillof con empresarios y productores en Chascomús: "A todos les está yendo mal"

Esta nueva edición de este evento especial presentará tres agrupaciones orquestales surgidas del encuentro , integradas por los 450 jóvenes músicos de las 24 provincias argentinas, que durante una semana llenarán de música la ciudad de Chascomús, Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles.

Además, la propuesta contará en la grilla con artistas de la talla de Nahuel Pennisi , Sandra Mihanovich , Marcela Morelo , Patricia Sosa y Florencia Otero . No se perderán la ocasión los directores Popi Spatocco, Guillermo Scarabino y Hadrian Avila Arzuza, entre otros, que se encargarán de darle vida a través de la batuta a un variado repertorio que recorrerá músicas de raíz folclórica argentinas y latinoamericanas, y celebrará la obra de Mercedes Sosa .

Orquesta Infantil Argentina.

Directora: Valeria Atela.

Anfitrionas: Orquesta Escuela de Guitarras, Orquesta Pre Infantil "María Elena Walsh" y Orquesta Escuela de Voces, de la Orquesta Escuela de Chascomús.

Invitados especiales: Nahuel Pennisi y Florencia Otero.

Nahuel Pennisi 1

30 de enero

Ritmos de Latinoamérica "Fiesta al atardecer".

Orquesta Filarmónica SOIJAr.

Anfitrionas: Orquesta Sinfónica Infantil "Luis Gianneo" y Orquesta Sinfónica Juvenil "Alberto Ginastera", de la Orquesta Escuela de Chascomús.

Director invitado: Guillermo Scarabino.

Participación especial en la dirección: Nelson Castro.

Nahuel Pennisi 1

31 de enero

Sinfonía Folclórica "Chascomús celebra a Mercedes Sosa".

Orquesta Juvenil Argentina

Director invitado: Popi Spatocco.

Invitados especiales: Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa y Leonel Iglesias.

Marcela Morelo 1

Un Festival con historia y con impacto en la comunidad

El Festival SOIJAr es un evento cultural de alcance nacional que desde su primera edición, realizada en 2005, ha servido como un espacio de encuentro, formación y expresión para miles de jóvenes músicos de todo el país.

Cuna de este movimiento cultural y pedagógico a partir de la creación de la primera Orquesta Escuela, por Valeria Atela, directora y fundadora de la Fundación SOIJAr, Chascomús se convirtió en punto de referencia para la actividad de las orquestas infantiles y juveniles de la Argentina, a punto de ser declarada en 2016 Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles por el Congreso de la Nación (Ley Nacional 27.422).

En este marco, desde su institucionalización en 2023, en alianza con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles no sólo se ha fortalecido como un espacio clave para la educación y formación continua de jóvenes músicos y líderes, sino que también ha favorecido la consolidación de Chascomús como destino turístico que suma a sus atractivos naturales esta exquisita propuesta artística.

En esta nueva edición, el encuentro, protagonizado por representantes elegidos de los 200 programas inscriptos que incluyen núcleos orquestales, bandas, conservatorios e institutos, entre distintas instancias pedagógicas de las 24 jurisdicciones de la Argentina, volverá a combinar una formación musical de excelencia de la mano de grandes maestros y educadores con actividades recreativas, consolidando el trabajo en red de las orquestas en el marco de la promoción de la inclusión a través de la música para todo el país.

Festival Soijar

Sobre Fundación SOIJAr

Fundación SOIJAr nació el 4 de octubre de 2004, cuando el maestro José Antonio Abreu reconoció a la Orquesta Escuela de Chascomús, creada y dirigida por Valeria Atela, como un "fenómeno extraordinario". "Aquí se está gestando un movimiento mundial", afirmó el maestro y referente mundial del movimiento de orquestas infantiles y juveniles al vislumbrar en aquella iniciativa la semilla de un sistema nacional de orquestas y coros.

Desde entonces, SOIJAr ha impulsado encuentros provinciales, regionales y nacionales, fortaleciendo una red que impactó en más de 300 programas provinciales, municipales y de ONG en toda la Argentina.

Con una intensa trayectoria que ha impactado en decenas de miles de niños, jóvenes, educadores y gestores culturales, la Fundación SOIJAr continúa utilizando la música como una herramienta poderosa para la transformación social, promoviendo oportunidades de desarrollo personal y comunitario en todo el país bajo los principios de inclusión e integración.

Más datos:

Fuente: Agencia DIB