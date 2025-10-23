Charly García cumplió 74 años: el genio que transformó el rock argentino

Un día como hoy, en 1951, nació Carlos Alberto García Moreno, o como se lo conoce: Charly García . Su genio, su oído absoluto, su extravagancia y los excelentes artistas que lo acompañaron hicieron de su vida una misión musical que trascendió todas las fronteras -incluso las generacionales- y de su persona, un ícono popular.

En el día de su cumpleaños , DIB salió a buscar entre la gente el recuerdo preferido de este ídolo nacional.

Su música solista fue lo primero que destacaron los encuestados: “Ojos de videotape” y “Nos siguen pegando abajo”, de su colosal éxito Clics Modernos (1983); “Chipi-Chipi”, lanzado en 1994, y “Tu vicio” (2002), son solo algunos de los temas que siguen sonando en las vidas de estas personas.

No pasó al olvido el elocuente lema que profesó ante Susana Giménez, “soy romántico, no boludo”, ni su arriesgado salto desde un noveno piso.

La banda sonora de la historia argentina

Uno de los encuestados destacó el lugar de la música de Charly García en la “época oscura de Argentina”. Lo cierto es que su trayectoria le puso un sello sonoro a cada época, que en muchos casos se arraigó en el inconsciente colectivo.

Sólo para ejemplificar: mientras la primavera juvenil de los setenta fue alumbrada por Sui Generis y sus primeros récords -donde Charly cantaba con su voz prístina y adolescente-, la oscuridad de la dictadura posterior fue capturada por el metafórico Clics Modernos. La insatisfacción del artista con la vuelta de la democracia también se impregnó en sus vinilos, y García dijo en 1994: “La sal no sala”.

Al día de hoy, el artista sigue lanzando música. Además de colaborar con Sting hace apenas semanas, el año pasado salió a la luz el longplay "La lógica del escorpión", cuyo tema de apertura reza: "Grita, agita, no seas como los demás" para luego, en "Yo ya sé", sentenció que el internet "ha arruinado todo".