Necochea: atraparon en un campo a cazadores furtivos con armas largas

En Necochea, tres hombres fueron arrestados por cazar en un campo privado. Ecos Diarios

Tres hombres de entre 21, 26 y 60 años fueron arrestados en el interior de un campo en el municipio de Necochea mientras se dedicaban a la caza furtiva sin permiso de los propietarios del predio. Uno de ellos estaba armado con una carabina calibre 22 con 15 municiones y sin ninguna documentación.

Armas largas en Necochea Personal del Comando de Prevención Rural de Necochea que realizaba tareas de vigilancia, fue alertado por la dueña del establecimiento agrícola “El Triángulo”, ubicado sobre el kilómetro 70 de la ruta provincial 86, quien vio a los tres hombres -que se movían en un automóvil- dedicados a la caza, informó Ecos Diarios.

La Justicia calificó el hecho como “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, y más allá de que los tres hombres recuperaron la libertad, el joven que portaba la carabina marca Choke calibre 22 será citado a la brevedad por la Fiscalía.

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