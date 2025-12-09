Colapinto de vacaciones y lejos de ser el más "chocador" de la Fórmula 1

Mientras el pilarense Franco Colapinto goza de tres semanas de vacaciones antes de volver a subirse a su Alpine , se conoció el resultado de un “torneo” en el que, por suerte, no está primero ni último: el de los “autos chocadores” .

Anualmente, la cuenta de Reddit Dense-Strategy-867 elabora una tabla con los pilotos de Fórmula 1 que más dinero hicieron gastar a sus equipos por los choques que provocaron. El “campeón” del 2025 fue el brasileño Gabriel Bortoleto (del equipo Kick Sauber) con casi 4 millones de dólares. El triste podio lo completan el japonés Yuki Tsunoda (que el año que viene ya no será titular en team Red Bull) con 3 millones y medio, y Lando Norris , el campeón de la F1, que hizo gastar a Lotus 2.897.000 dólares en reparaciones.

Colapinto culminó noveno en la lista con 1.877.000 dólares de gastos pese a que Franco completó todas las carreras principales de la temporada (algo que sólo lograron él y George Russell). Los sábados fueron su karma, porque sus choques fueron en las carreras sprint, en especial, la de San Pablo.

En el otro extremo de la lista, Max Verstappen (Red Bull) confirma por qué es el mejor del mundo : apenas “gastó” 450 mil dólares en daños provocados en la pista.

En la clasificación por equipos, ahí sí, el de Colapinto quedó primero. Alpine tuvo que poner 5.348.000 dólares para pagar los daños provocados en los autos de sus tres pilotos, en especial el que condujo Jack Doohan, que en apenas seis carreras rompió autos por 2.144.000 dólares. A su vez, Franco Colapinto hizo gasta a Alpine un poco más que su compañero Pierre Gasly.

Franco, de franco en la Fórmula 1

“Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026”, publicó Colapinto en su cuenta de Instagram. Confirmado como piloto titular de Alpine para la próxima temporada ahora disfruta de tres semanas de vacaciones, para volver en enero con todo a la sede central de su escudería en Inglaterra.

El regreso será en Barcelona el 23 de enero con la presentación en sociedad del nuevo A526. En el autódromo de esa ciudad, inmediatamente harán los primeros test del auto hasta el 30. En febrero, entre el 11 y el 13 de febrero, y del 18 al 20, en Bahréin, se ultimarán detalles para el debut en el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.

Fuente: Agencia DIB