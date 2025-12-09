martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 09:53

San Nicolás: la 8va. Procesión a Nado reunió a 450 participantes

Con el lema “Brazada tras brazada te invitamos a llevar nadando la imagen de Virgen María, y a pedir junto a Ella por la paz y la esperanza”, San Nicolás vivió la ya tradicional muestra de fe en las aguas del arroyo Yaguarón.

Por Agencia DIB
Los fieles de San Nicolás acompañaron la procesión en el agua y en la tierra.

Lanchas de Prefectura custodiaron la marcha acuática.

La procesión a nado se extendió a lo largo de tres kilómetros en el arroyo Yaguarón.

Precesión San Nicolás
La charla previa a los 450 participantes.

En el Día de Inmaculada Concepción, San Nicolás tuvo la octava edición de la Procesión a Nado que comenzó en la entrada del EcoParque, y concluyó en la Costanera de la ciudad. Participaron de esta muestra de fe más de 450 nadadores.

A las 14,45 de este lunes 8, los participantes se lanzaron al agua del arroyo Yaguarón, portando la imagen de la Virgen María a lo largo de tres kilómetros. El obispo diocesano, Monseñor Hugo Santiago, bendijo la partida de los nadadores. Cientos de fieles acompañaron el recorrido desde ambas orillas con cantos y rezos. Lo mismo que voluntarios de la Cruz Roja, que cuidaron la salud de los participantes, informó el diario El Norte, de San Nicolás.

Procesión San Nicolás agua
Lanchas de Prefectura custodiaron la marcha acuática.

San Nicolás, siempre con la Virgen

Los organizadores de la procesión habían hecho conocer el objetivo de la procesión: “Brazada tras brazada te invitamos a llevar nadando la imagen de María, y a pedir junto a Ella por la paz, esperanza y todas las intenciones que lleves en tu corazón. Esta experiencia de fe, alegría y amistad es un encuentro que nos une desde hace años”.

Los nadadores eran mayores de edad y tenían experiencia en aguas abiertas, mientras que todos los fieles que lo desearan podían colaborar con alimentos no perecederos destinados al comedor Inmaculada Concepción.

La procesión a lo largo del arroyo Yaguarón estuvo acompañada y escoltada por lanchas de la Prefectura Naval. Fue liderada por las imágenes de la Virgen del Rosario de San Nicolás y de San Nicolás de Bari, patrono de la ciudad. En la ribera, donde concluyó la ceremonia, cientos de nicoleños recibieron a los nadadores con aplausos.

Fuente: Agencia DIB

Procesión en el Yaguarón
La procesión a nado se extendió a lo largo de tres kilómetros en el arroyo Yaguarón.

