Casi toda la provincia de Buenos Aires continúa bajo alertas por las elevadas temperaturas

El calor agobiante no da tregua: gran parte del país, incluida casi toda la provincia de Buenos Aires , continúa bajo alertas amarillas y naranjas por las elevadas temperaturas , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De ese modo, se mantienen las alertas para zonas de Buenos Aires , incluyendo el AMBA ; Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro .

En el caso del territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica . La zona que tienen alerta naranja , en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón .

27 ENE I #Alertas para hoy: Temperaturas extremas: #Calor Efecto moderado a alto en la salud Efecto leve a moderado en la salud #Tormenta Lluvias intensas 20-80 mm con ráfagas ≥ 80 km/h en algunos sectores Granizo

La alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo con el sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja:

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Recomendaciones del SMN

Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Fuente: Agencia DIB