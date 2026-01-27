martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 10:07

Casi toda la provincia de Buenos Aires continúa bajo alertas por las elevadas temperaturas

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la única zona que se salva de las advertencias es la franja de la Costa Atlántica. El sur del AMBA y otros partidos están bajo alerta naranja.

Por Agencia DIB
Continúa el calor sofocante en gran parte del país.

Continúa el calor sofocante en gran parte del país.

Más noticias
Un detenido es trasladado por las fuerzas de seguridad.

En 2025 cayeron los homicidios y robos en el país, aunque subieron las estafas
Un trabajador en un taller industrial. (Agencia Xinhua)

La Provincia en alerta: 3 de cada 10 empresas cerradas estaban radicadas en territorio bonaerense

De ese modo, se mantienen las alertas para zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2016104253907972266?s=20&partner=&hide_thread=false

En el caso del territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica. La zona que tienen alerta naranja, en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón.

alerta-calor-27enero

Qué implica cada nivel de alerta

  • Alerta amarilla:

La alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo con el sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

  • Alerta naranja:

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Recomendaciones del SMN

Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

En 2025 cayeron los homicidios y robos en el país, aunque subieron las estafas

La Provincia en alerta: 3 de cada 10 empresas cerradas estaban radicadas en territorio bonaerense

Precios: llenar el changuito en el interior bonaerense cuesta unos $800.000

Se viene un fin de semana con toda la música: rock, folklore, clásica y comparsas

La nafta premium subió 52% en un año: cuánto vale en PBA en comparación con el país

CAME: "Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar"

Cazón, el Pueblo Turístico "verde y sustentable" de Saladillo

El Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

En Luján, "Avanzá sin ruido": compactaron 508 caños de escape antirreglamentarios

Mar de Ajó: una moza denunció "ratas, comida vencida y explotación laboral"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Mentisan se ofrece por muchas vías, incluso Mercado Libre.

ANMAT prohibió la pomada Mentisan, un clásico contra resfríos y dolores de cabeza

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Adiós al ATP: cambia el sistema de calificaciones.

El Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984