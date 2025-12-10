miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 17:21

Carreras y cursos de formación en salud gratuitas: dónde y cómo inscribirse

Se trata de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Farmacia Hospitalaria, Acompañamiento Terapéutico, Hemoterapia, Laboratorio, Radiología, Protésico Dental, Estadística, Emergencias y Hemoterapia. También está disponible la preinscripción para carreras de auxiliares y cursos superiores y de formación continua.

Por Agencia DIB
escuela de salud

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, abrió la preinscripción 2026 para las carreras públicas y gratuitas de formación en Salud: Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Farmacia Hospitalaria, Acompañamiento Terapéutico, Hemoterapia, Laboratorio, Radiología, Protésico Dental, Estadística, Emergencias y Hemoterapia. También está disponible la preinscripción para carreras de auxiliares y cursos superiores y de formación continua.

Más noticias
La viuda negra de San Nicolás.

Una nueva víctima reconoció a la "viuda negra de San Nicolás"
La gripe H3N2 llegó antes de lo esperado a los países del hemisferio norte, generando gran preocupación. 

Brote de gripe H3N2: "Si alguien puede hacer algo es el Gobierno, adelantando un mes la vacunación"

La preinscripción virtual estará disponible hasta el 31 de diciembre en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE). Las clases comienzan en abril de 2026. Para acompañar el proceso, se encuentra disponible un video tutorial en YouTube.

Embed

Los títulos expedidos en las sedes de las Regiones Sanitarias cuentan con validez nacional otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y habilitan a gestionar la matrícula provincial, según corresponda. Las Tecnicaturas Superiores No Universitarias tienen una duración de tres años y requieren título secundario completo. En tanto, los cursos de Auxiliares y los postítulos se cursan en un año.

Requisitos e instancias de inscripción

Para aspirar a una vacante, además de la preinscripción virtual, las y los postulantes deberán realizar el curso virtual y autoadministrado “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”, que estará disponible próximamente. Luego, entre el 2 de febrero y el 6 de marzo, deberán completar la inscripción presencial en la sede elegida.

El 9 de marzo se publicarán los listados de ingresos directos y de vacantes sujetas a sorteo. El sorteo se realizará el 16 de marzo.

Como todos los años, tendrán ingreso directo las y los egresados del Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS), quienes están exceptuados de realizar el curso introductorio. También ingresan de forma directa las personas de pueblos originarios y migrantes bilingües, así como las/os trabajadoras y trabajadores del sistema público de salud provincial y municipal que no cuenten con título superior.

El resto de las y los aspirantes ingresarán de manera directa o mediante sorteo, según la demanda y la disponibilidad de cupos por carrera y sede.

Para más información sobre la oferta disponible, los pasos y requisitos de inscripción, se puede acceder al sitio oficial de capacitación del Ministerio de Salud de la Provincia, a través del siguiente link: www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/ingreso-a-carreras-2026/.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Una nueva víctima reconoció a la "viuda negra de San Nicolás"

Brote de gripe H3N2: "Si alguien puede hacer algo es el Gobierno, adelantando un mes la vacunación"

Plataformas clandestinas: Lotería de la Provincia denunció a 300 sitios de apuestas ilegales

Saru y Cora, las perras golden que asisten a niños internados en el Hospital de Niños de La Plata

La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club

Una joven fue asesinada en Burzaco en un tiroteo y logró proteger a su hijo de dos años

Día Internacional de los DDHH, fecha que en Argentina tiene aún más valor

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

Pinamar: los guardavidas dicen que el Municipio ofreció paritarias del 0%

Saladillo: confirmaron un caso positivo de hantavirus

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La viuda negra de San Nicolás.

Una nueva víctima reconoció a la "viuda negra de San Nicolás"