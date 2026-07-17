Carmen de Areco: en medio del temporal, volcó un micro en la Ruta 7 y cayó de un puente

El colectivo de VIA TAC volcado al costado de un puente en la Ruta 7.

Un colectivo con unos 20 pasajeros volcó en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional 7 , a la altura de la localidad de Carmen de Areco . El vehículo, que perdió la estabilidad presuntamente por las fuertes ráfagas de viento registradas durante el temporal que azota la zona, cayó de un puente que atraviesa el Arroyo La Guardia . No hubo muertos, pero un chofer saltó del ómnibus justo antes del siniestro y todavía permanecía desaparecido. Se registraron cuatro heridos.

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De acuerdo con fuentes policiales, los pasajeros fueron retirados del micro y recibieron asistencia inmediata por parte de los bomberos voluntarios y personal policial. Los heridos -dos adultos y dos menores, entre ellos un bebé- fueron llevados al hospital local de Areco. Las tareas de rescate y evacuación se desarrollaron en coordinación con la Policía Vial de San Andrés de Giles y el equipo de Corredores Viales.

El tránsito en la zona permanecía cortado para facilitar las labores de emergencia y remoción del micro. Las autoridades trabajaban en el lugar para restablecer la circulación y determinar con precisión las causas del accidente.

El micro de la empresa VIA TAC viajaba desde la provincia de San Luis , hacia Buenos Aires. El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Moreno .

Por el viento

De acuerdo con el testimonio de un pasajero en diálogo con el canal TN las fuertes ráfagas de viento que golpean la zona, en medio de la tormenta que azota a gran parte de la provincia de Buenos Aires, hicieron que el vehículo perdiera el control.

“Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, dijo el testigo, identificado como Maximiliano.

Y agregó: “Había una persona atrapada y aparentemente cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar. Intentó abrir la puerta lateral en marcha e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue justamente el que me contó esto”.

Fuente: Agencia DIB