miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 10:05

Cañuelas: una centenaria escuela rural quedó destruida por el último temporal

Se trata de la Primaria N° 19, una escuela rural de Cañuelas con 120 años de historia. Su techo fue arrancado por completo y las paredes quedaron muy dañadas.

Por Agencia DIB
El techo de la escuela rural de Cañuelas quedó destruido.

El techo de la escuela rural de Cañuelas quedó destruido.

El Ciudadano
Las paredes de la escuela están seriamente dañadas.

Las paredes de la escuela están seriamente dañadas.

El Ciudadano

El temporal que azotó el sur del partido de Cañuelas el fin de semana dejó graves consecuencias en el área rural, en especial, en la Escuela Primaria N° 19 Bernardino Rivadavia, en el paraje La Noria, cuyo techo fue arrancado por completo y el edificio semidestruido.

Más noticias
La escuela Nº 19, en el paraje La Noria (Cañuelas) fue destrozada por la tormenta.

Un temporal atípico y de alta intensidad causó destrozos en el interior bonaerense
En el siniestro trabajaron nueve dotaciones de bomberos, tanto de Cañuelas como de Lobos.

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

Si bien hubo daños en varias escuelas, la del paraje La Noria -donde tuvo epicentro el temporal- fue la más afectada al punto que se duda que pueda abrir para el inminente inicio de clases.

Un equipo integrado por consejeros escolares de Cañuelas e inspectores de Infraestructura hizo una evaluación preliminar: el techo fue levantado por el viento y las paredes sintieron el impacto. Afortunadamente los baños -renovados hace cuatro años- se encuentran en buen estado, pese a la caída de árboles en las inmediaciones, informó El Ciudadano de Cañuelas.

Escuela 19 bis rs
Las paredes de la escuela están seriamente dañadas.

Las paredes de la escuela están seriamente dañadas.

Una escuela rural con 120 años de historia

La Escuela Primaria N° 19 nació en 1906, poco después de que abriera la estación La Noria, del Ferrocarril Sud. Los alumnos eran hijos de empleados ferroviarios y colonos de la zona. Está ubicada a unos diez kilómetros de la RN 3 -a la altura del kilómetro 76-, a la que la une un camino de tierra que no siempre suele estar transitable.

Actualmente con una matrícula reducida pero significativa para la zona: nueve alumnos, a los que este año se sumaría un décimo. Las autoridades remarcaron la importancia de garantizar el derecho a la educación es la misma para uno o para mil estudiantes.

Entre las opciones que se evalúan están el traslado de los alumnos a escuelas cercanas —como la Escuela N° 8, ubicada a unos 10 kilómetros, o la N° 13, aún más distante— o soluciones transitorias, por ejemplo, una escuela provisoria, que deberán cumplir estrictamente con las condiciones de seguridad.

La fortuna, coinciden todos, fue que el temporal ocurrió durante el receso escolar y no había alumnos ni personal en el edificio al momento del colapso.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Un temporal atípico y de alta intensidad causó destrozos en el interior bonaerense

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

La Plata: cerrado desde julio pasado, el Parque Saavedra entra ahora en etapa de licitación

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña

Alcohol al volante: la ANSV sancionó a más de 2.000 conductores en enero

Nueva marcha por Natalia Melmann, a 25 años de su femicidio en Miramar

Alertas por calor y tormentas mientras se espera la llegada del frente frío

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

El ajuste de Ternium pone en riesgo más puestos de trabajo en General Savio

Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de pensiones por discapacidad.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los helicópteros del Grupo ASPA hicieron acrobacias aéreas en Luján.

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña