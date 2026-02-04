Cañuelas: una centenaria escuela rural quedó destruida por el último temporal

El techo de la escuela rural de Cañuelas quedó destruido.
El Ciudadano
Las paredes de la escuela están seriamente dañadas.
El Ciudadano
El temporal que azotó el sur del partido de Cañuelasel fin de semana dejó graves consecuencias en el área rural, en especial, en la Escuela Primaria N° 19 Bernardino Rivadavia, en el paraje La Noria, cuyo techo fue arrancado por completo y el edificio semidestruido.
Si bien hubo daños en varias escuelas, la del paraje La Noria -donde tuvo epicentro el temporal- fue la más afectada al punto que se duda que pueda abrir para el inminente inicio de clases.
Un equipo integrado por consejeros escolares de Cañuelas e inspectores de Infraestructura hizo una evaluación preliminar: el techo fue levantado por el viento y las paredes sintieron el impacto. Afortunadamente los baños -renovados hace cuatro años- se encuentran en buen estado, pese a la caída de árboles en las inmediaciones, informó El Ciudadano de Cañuelas.
Una escuela rural con 120 años de historia
La Escuela Primaria N° 19 nació en 1906, poco después de que abriera la estación La Noria, del Ferrocarril Sud. Los alumnos eran hijos de empleados ferroviarios y colonos de la zona. Está ubicada a unos diez kilómetros de la RN 3 -a la altura del kilómetro 76-, a la que la une un camino de tierra que no siempre suele estar transitable.
Actualmente con una matrícula reducida pero significativa para la zona: nueve alumnos, a los que este año se sumaría un décimo. Las autoridades remarcaron la importancia de garantizar el derecho a la educación es la misma para uno o para mil estudiantes.
Entre las opciones que se evalúan están el traslado de los alumnos a escuelas cercanas —como la Escuela N° 8, ubicada a unos 10 kilómetros, o la N° 13, aún más distante— o soluciones transitorias, por ejemplo, una escuela provisoria, que deberán cumplir estrictamente con las condiciones de seguridad.
La fortuna, coinciden todos, fue que el temporal ocurrió durante el receso escolar y no había alumnos ni personal en el edificio al momento del colapso.