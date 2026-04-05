domingo 05 de abril de 2026
5 de abril de 2026 - 10:22

Cañuelas: inhabilitan al conductor que provocó un múltiple accidente al ir de contramano

El hombre manejaba su camioneta por la RN 3 a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas y tras el accidente abandonó su vehículo en un campo y huyó. Una de las afectadas es la modelo Bárbara Franco, pareja del abogado Fernando Burlando.

Por Agencia DIB
La imagen de video muestra a la camioneta circulando de contramano en Cañuelas.&nbsp;

La imagen de video muestra a la camioneta circulando de contramano en Cañuelas. 

El Ciudadano
El Tesla de Barbie Franco.

El Tesla de Barbie Franco.

El Ciudadano
Uno de los otros dos vehículas afectados

Uno de los otros dos vehículas afectados

El Ciudadano

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Roberto Paglioli, señalado como el conductor que habría provocado el accidente en la Ruta 3, en Cañuelas, donde entre otros resultó afectada la modelo Bárbara Franco, pareja del abogado Fernando Burlando. Junto a la modelo viajaban su hija Sara, de 3 años, y una mujer adulta.

Más noticias
Dos detenidos por el crimen del vigilador en Cañuelas.

Crimen del vigilador en Cañuelas: el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad
Florencia Moreno: entre la tragedia y la gloria: el recorrido de una pionera del tenis adaptado.

Florencia Moreno, de la tragedia al top ten del tenis adaptado mundial

Un accidente insólito

tesla de Franco rs
El Tesla de Barbie Franco.

El Tesla de Barbie Franco.

El hecho se habría desencadenado cuando una camioneta Mitsubishi L200 se cruzó en contramano a la altura del kilómetro 71, generando una maniobra que derivó en el accidente. Si bien ese rodado no llegó a colisionar de manera directa, su accionar fue determinante en la secuencia que terminó con el choque entre el Tesla Cybertruck que conducía Franco y otros dos automovilistas que no pudieron esquivarla al frenar para no chocar con la camioneta, informó El Ciudadano.

accidente cañuelas rs (1)
Uno de los otros dos vehículas afectados

Uno de los otros dos vehículas afectados

A partir de tareas investigativas, las autoridades lograron identificar al conductor como Roberto Paglioli, de 82 años. Tras el episodio, el hombre abandonó la camioneta en un campo de su propiedad en la localidad de Santa Rosa, y se fue hacia la ciudad de Santa Teresita a bordo de un Ford Focus acompañado por familiares. El vehículo fue detectado en la Autovía 2, en la zona de Lezama, donde finalmente el imputado fue identificado por las autoridades.

De acuerdo a versiones extraoficiales, la policía habría determinado que la camioneta se incorporó a la ruta en contramano y, si bien no llegó a impactar, provocó el accidente posterior.

Temas
Ver más

Crimen del vigilador en Cañuelas: el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad

Florencia Moreno, de la tragedia al top ten del tenis adaptado mundial

Mariano Navone: el tenista de 9 de Julio ganó su primer torneo ATP en Rumania

León XIV celebró su primera Pascua y llamó a la paz frente a la guerra y la "idolatría del lucro"

Artemis II mostró una espectacular foto de la tierra en la que aparece Buenos Aires

El temporal dejó barrios inundados y provocó destrozos en zonas del AMBA

Apareció muerto un enfermero y sospechan de otro caso como el del anestesista que robó medicamentos

Rescataron a un hombre atrapado en un barranco sobre la Ruta 11 con maniobras de rappel

León XIV cargó la cruz en su primer Viernes Santo como Papa

Femicidios: en el primer trimestre del año hubo 73 crímenes por motivos de género y 263 tentativas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El papa León XIV ante la Plaza San Pedro repleta de fieles.

León XIV celebró su primera Pascua y llamó a la paz frente a la guerra y la "idolatría del lucro"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mariano Navone se llevó su primer título ATP en Rumania.

Mariano Navone: el tenista de 9 de Julio ganó su primer torneo ATP en Rumania