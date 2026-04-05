Cañuelas: inhabilitan al conductor que provocó un múltiple accidente al ir de contramano
El hombre manejaba su camioneta por la RN 3 a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas y tras el accidente abandonó su vehículo en un campo y huyó. Una de las afectadas es la modelo Bárbara Franco, pareja del abogado Fernando Burlando.
La imagen de video muestra a la camioneta circulando de contramano en Cañuelas.
El Ciudadano
El Tesla de Barbie Franco.
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Uno de los otros dos vehículas afectados
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El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Roberto Paglioli, señalado como el conductor que habría provocado el accidente en la Ruta 3, en Cañuelas, donde entre otros resultó afectada la modelo Bárbara Franco, pareja del abogado Fernando Burlando. Junto a la modelo viajaban su hija Sara, de 3 años, y una mujer adulta.
El hecho se habría desencadenado cuando una camioneta Mitsubishi L200 se cruzó en contramano a la altura del kilómetro 71, generando una maniobra que derivó en el accidente. Si bien ese rodado no llegó a colisionar de manera directa, su accionar fue determinante en la secuencia que terminó con el choque entre el Tesla Cybertruck que conducía Franco y otros dos automovilistas que no pudieron esquivarla al frenar para no chocar con la camioneta, informó El Ciudadano.
A partir de tareas investigativas, las autoridades lograron identificar al conductor como Roberto Paglioli, de 82 años. Tras el episodio, el hombre abandonó la camioneta en un campo de su propiedad en la localidad de Santa Rosa, y se fue hacia la ciudad de Santa Teresita a bordo de un Ford Focus acompañado por familiares. El vehículo fue detectado en la Autovía 2, en la zona de Lezama, donde finalmente el imputado fue identificado por las autoridades.
De acuerdo a versiones extraoficiales, la policía habría determinado que la camioneta se incorporó a la ruta en contramano y, si bien no llegó a impactar, provocó el accidente posterior.