Buscan reformar la justicia de menores bonaerense para adaptarla a baja de la edad de imputabilidad

Tras la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, que implica toda una reforma del sistema para procesar a los menores en la justicia, ahora buscan avanzar con la adaptación del Régimen Penal Juvenil en la provincia , alinearlo con esos cambios.

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La reforma está contenida en un proyecto de ley que presentó el senador Guillermo Montenegro -que fue juez penal antes de dedicarse a la política- que busca introducir “un cambio de paradigma” en el funcionamiento de la justicia de menores en PBA.

El senador explicó que su propuesta busca " dejar atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal , incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial”.

El proyecto no elimina la ley bonaerense actual, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de artículos. Entre los cambios principales aparece la reducción de la edad de imputabilidad , uno de los ejes centrales del esquema impulsado a nivel nacional.

Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un aumento en los delitos cometidos por menores, en muchos casos bajo la coordinación de adultos. Según argumentó, esta situación incluye hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La iniciativa también introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y mayor protección para las víctimas. A su vez, establece que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de hasta 15 años y cumplimiento en establecimientos especializados para adolescentes.

Fuente: Agencia DIB.