Borcegos para los brigadistas: una red solidaria platense busca trasladar 260 cajas a la Patagonia

El fuego no da tregua en los bosques patagónicos: mientras que la expansión se considera "contenida", las llamas siguen trepando por los árboles milenarios y aniquilando un ecosistema de lenta regeneración. Los brigadistas, que se internan en los incendios, aún denominan la situación como "crítica". A más de 1700 kilómetros de los focos ígneos, un grupo agroecologista consiguió una donación de dos mil borcegos para quienes encarnan esa tarea que, literalmente, les derrite los zapatos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) Tierra cósmica El grupo se llama Tierra Cósmica y tiene su sede en City Bell, La Plata. Las donaciones, por su parte, partieron enteramente de la fábrica de calzado Startex, oriunda de la provincia de San Luis y afincada también en el municipio bonaerense de San Martín.

Desde City Bell, este grupo entabló contacto con una mujer de El Bolsón, quien les relataba cuáles eran las necesidades de los hombres y mujeres que aún trabajan en extinguir el fuego: "lo que más necesitaban era borcegos, porque prácticamente se les estaban derritiendo", sentenció Tobías Coelho, uno de los organizadores de esta colecta. Llegó rápidamente a esa conclusión ya que su informante se lo comunicó mediante un mensaje de voz que él mismo le reenvió a los directivos de Startex, que con idéntica velocidad enviaron 260 cajas repletas de calzado.

En el pico de la catástrofe, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tenía alrededor de 350 combatientes luchando entre las columnas de humo y el ardor del fuego. Casi el doble de personas lograron acumular las cincuenta brigadas de voluntarios que lograron convocar a un aproximado de 600 personas, que a fuerza de machete y con alpargatas en los pies avanzaron como pudieron también sobre las llamas.

El siguiente paso Ahora, desde la localidad platense se avocan a la misión de transportar los calzados a la Comarca Andina, donde el Centro Integrador Comunitario local espera con las puertas abiertas la llegada de estos insumos. Dicha logística representa un costo de dos millones de pesos en transporte: por eso, Tierra Cósmica inició un colecta solidaria cuyo fin es hacer llegar a los brigadistas este equipamiento básico para desarrollar su patriótica tarea. Los alias para colaborar con la misión son: borcegos.epuyen (a nombre de Tobías Coelho Rocha) y cicporincendios2026 (titular de la cuenta: Ornela Valeria Tarantino).

Para compartir en redes







