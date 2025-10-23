Berisso: trabajadores de una acería denuncian el cierre y toman la planta

Reclamos de los trabajadores de una acería de Berisso. Berisso Ciudad

Trabajadores de una fábrica de la localidad bonaerense de Berisso decidieron tomar la planta luego de que la firma cesara sus operaciones y ni siquiera abonara los sueldos, según denuncian.

Se trata de Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62, que cerró durante un mes, sin pagar sueldos y sin dar respuestas. Los empleados decidieron “tomar la fábrica” y reclamar lo adeudado. “Hoy se tomó la fábrica porque hace un mes que cerró sin aviso y no nos pagaron. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”, señalaron, citado por diario El Día.

La acción de los trabajadores se replicó en las redes sociales, visibilizando la “toma”. “Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, y agregaron: “Más de cincuenta familias quedaron sin trabajo de un día para otro. No podemos seguir esperando”.

La explicación de Acerías Berisso La empresa, en tanto, dio su versión de la situación: “La empresa Acerías Berisso presentó el día de ayer a las autoridades provinciales y al sindicato una readecuación para preservar su actividad y sostener 30 puestos de trabajo, y un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la empresa paralizando la producción y poniendo en riesgo la continuidad de la misma. Y lógicamente la totalidad de los puestos de trabajo”, según cita El Día. (DIB)

