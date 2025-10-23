jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 19:51

Berisso: trabajadores de una acería denuncian el cierre y toman la planta

Se trata de Acerías Berisso, que cerró, sin abonar sueldos y sin dar respuestas. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”.

Por Agencia DIB
Reclamos de los trabajadores de una acería de Berisso.

Reclamos de los trabajadores de una acería de Berisso.

Berisso Ciudad

Trabajadores de una fábrica de la localidad bonaerense de Berisso decidieron tomar la planta luego de que la firma cesara sus operaciones y ni siquiera abonara los sueldos, según denuncian.

Más noticias
Charly García (1983)

Charly García cumplió 74 años: el genio que transformó el rock argentino
Al menos tres muertos en la Ruta 9, en Campana.

Tres muertos en accidente que involucró a dos camiones y dos autos en Campana

Se trata de Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62, que cerró durante un mes, sin pagar sueldos y sin dar respuestas. Los empleados decidieron “tomar la fábrica” y reclamar lo adeudado. “Hoy se tomó la fábrica porque hace un mes que cerró sin aviso y no nos pagaron. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”, señalaron, citado por diario El Día.

La acción de los trabajadores se replicó en las redes sociales, visibilizando la “toma”. “Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, y agregaron: “Más de cincuenta familias quedaron sin trabajo de un día para otro. No podemos seguir esperando”.

La explicación de Acerías Berisso

La empresa, en tanto, dio su versión de la situación: “La empresa Acerías Berisso presentó el día de ayer a las autoridades provinciales y al sindicato una readecuación para preservar su actividad y sostener 30 puestos de trabajo, y un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la empresa paralizando la producción y poniendo en riesgo la continuidad de la misma. Y lógicamente la totalidad de los puestos de trabajo”, según cita El Día. (DIB)

Temas
Ver más

Charly García cumplió 74 años: el genio que transformó el rock argentino

Tres muertos en accidente que involucró a dos camiones y dos autos en Campana

Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes

Terror en Mar Chiquita: un puma anda suelto y ordenan a los habitantes encerrarse en sus casas

La Universidad Nacional de La Plata participó del hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

El noroeste bonaerense, con suelos ya anegados, está bajo alerta naranja por tormentas

La Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo de elecciones

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

La Plata: ordenan la inhibición general de bienes de la dueña del depósito incendiado

En medio de una denuncia, apareció la cantante de Bandana, Lourdes Fernández

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La gallinita, la popular golosina. 

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Jimena López, Sergio Massa, Axel Kicillof, Jorge Taiana, Verónica Magario y Juan Grabois. 

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria: "El JP Morgan tomó el ministerio de Economía"

Por  Agencia DIB