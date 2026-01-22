jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 12:53

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar

El chico, que permanece internado en grave estado en Mar del Plata, sufrió lesiones cerebrales y cervicales, según el nuevo parte médico.

Por Agencia DIB
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Los médicos del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata confirmaron que, lamentablemente, el pequeño Bastián Jerez tiene “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” que sufrió en Pinamar el 12 de enero. El chico continúa con “pronóstico reservado”, internado en la unidad de terapia intensiva del centro de salud.

En el segundo comunicado del día del Ministerio de Salud bonaerense, se informó que “el paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”.

Puntualizaron que “en la mañana de hoy, jueves 22 de enero, se le realizaron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”. Bastián estaba en un UTV a upa de su padre en la zona de la Frontera, en Pinamar, cuando una camioneta Volkswagen Amarok cayó sobre ellos. El nene fue quien se llevó la peor parte. Sus hermanas también se lesionaron pero fueron dadas de alta.

Seguimiento estricto

Desde la cartera sanitaria bonaerense se agregó que “se mantiene inmovilización cervical”, y que el chico está “en seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva”.

“Además se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueostomía para asegurar vía aérea estable. El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, cerraron.

Fuente: Agencia DIB

