Cristina Kirchner: más de 80 artistas plásticos se movilizan reclamando su libertad

Cristina Kirchner en su balcón de San José 1111.

Bajo la consigna “Cristina Libre”, un nutrido grupo de artistas plásticos argentinos realizará una jornada de acción política y cultural este sábado 14 de febrero en apoyo a Cristina Kirchner. La cita es a las 16 en San José 1111, CABA, donde la expresidenta cumple con su prisión domiciliaria.

Allí pintores, escultores, dibujantes, grabadores y artistas textiles de gran trayectoria se convocaron para denunciar lo que consideran una persecución judicial y reclamar la libertad de la ex mandataria.

El encuentro contará con la participación de figuras de la talla de Marcia Schvartz, Daniel Santoro, Pájaro Gómez, Marina Olmi, Jorge Pietra y Gustavo López Armentía, quienes junto a más de 80 colegas —algunos están presentes y otros mediante su adhesiones— manifestarán su apoyo a la conductora del movimiento.

"Coincidimos en este espacio no solo como hacedores de cultura, sino como ciudadanos que exigen el fin de la proscripción y la libertad de nuestra conductora", expresaron los organizadores.

artistas plásticos con Cristina rs Los artistas plásticos que adhieren Marcia Schvartz, Pájaro Gómez, Inés Vega, Daniel Santoro, Jorge Pietra, Marina Olmi, Daniel Ontiveros, Rubén Borré, Mirian Peralta, Gustavo Lopez Armentía, Roxana Fuertes, Susana Delgado, Maria Pinto, Cristina Caroni, Raúl Ponce, Eduardo Gonet, Daniel Acosta, Jorge Martinez, Marcelo Copello, María Perkins, David de Souza, Georgina Salas, Gabriel Álvarez, Néstor Ruiz, David Correa, Graciela Hernriquez, Marcela Seone, Marina Frascara, Claudia German, Jackie Miller, Eva Denka, Ana Goliva, Patricio Mendez, Elizabeth Nadal, Gustavo Biancuzzo, Alicia Silgueboin, Raúl Garcia Tato, Silvia Couriel, Marcelo Gonella, Jorge Argento, Celeste Echeverri, Matilde Gandia Vidal, Martin Padro, Mirta Spinelli, Patricia Pellegrini, Ana Rosa Giovanetti, Silvia Carrasco, Aldo Tavella, Adrian Mazur Geinses, Lucas Lasagna, Hernán Bermudez, Ximena del Pilar, Teresa del Valle, Diego Andrea Cecoll, Gabriela Schinocca, Yanina Soler, Héctor Destéfanis, Silvina Gardonio, Martin Prado Costa, Nora Kancelpuski, Emílio Moreno, Cláudio Bernardes, Néstor Martin, Patricia Ures, Francisco Freyxas, Leonardo Lamberta, Gabriela Ferraro, Mauro Nizzero, Flores Julio, Rubén Sassano, Omar Gasparini, Luis de Bairos Moura, Andrea Carrussi, Marta Badano, Gerardo Cianciolo, Diego Candia, Adriana Bonanni, Demian Ventura, Néstor Petrccelli, Mariali, Gustavo Ruiz, Jorge Iglesias, Dante Micone, Leonardo Casagerone, Florencia Coschignano, Eva Luna Maissa y Roberto Lorenzo. Fuente Agencia DIB

Para compartir en redes







