viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 09:11

Cristina Kirchner: más de 80 artistas plásticos se movilizan reclamando su libertad

Los organizadores, que exigen “el fin de la proscripción y la libertad de nuestra conductora", expresarán su apoyo a Cristina Kirchner este sábado frente a su domicilio en CABA.

Por Agencia DIB
Cristina Kirchner en su balcón de San José 1111.

Cristina Kirchner en su balcón de San José 1111.

artistas plásticos con Cristina rs

Bajo la consigna “Cristina Libre”, un nutrido grupo de artistas plásticos argentinos realizará una jornada de acción política y cultural este sábado 14 de febrero en apoyo a Cristina Kirchner. La cita es a las 16 en San José 1111, CABA, donde la expresidenta cumple con su prisión domiciliaria.

Más noticias
La expresidenta Cristina Kirchner. 

Ordenan devolverle a Cristina Kirchner la pensión de Néstor, y a la vez piden embargarle el departamento
El nuevo canon sobre el uso del agua es únicamente para usuarios no domiciliarios que explotan el recurso con fines productivos.

La Provincia modifica la fórmula del canon por el uso y la explotación del agua

Allí pintores, escultores, dibujantes, grabadores y artistas textiles de gran trayectoria se convocaron para denunciar lo que consideran una persecución judicial y reclamar la libertad de la ex mandataria.

El encuentro contará con la participación de figuras de la talla de Marcia Schvartz, Daniel Santoro, Pájaro Gómez, Marina Olmi, Jorge Pietra y Gustavo López Armentía, quienes junto a más de 80 colegas —algunos están presentes y otros mediante su adhesiones— manifestarán su apoyo a la conductora del movimiento.

"Coincidimos en este espacio no solo como hacedores de cultura, sino como ciudadanos que exigen el fin de la proscripción y la libertad de nuestra conductora", expresaron los organizadores.

artistas plásticos con Cristina rs

Los artistas plásticos que adhieren

Marcia Schvartz, Pájaro Gómez, Inés Vega, Daniel Santoro, Jorge Pietra, Marina Olmi, Daniel Ontiveros, Rubén Borré, Mirian Peralta, Gustavo Lopez Armentía, Roxana Fuertes, Susana Delgado, Maria Pinto, Cristina Caroni, Raúl Ponce, Eduardo Gonet, Daniel Acosta, Jorge Martinez, Marcelo Copello, María Perkins, David de Souza, Georgina Salas, Gabriel Álvarez, Néstor Ruiz, David Correa, Graciela Hernriquez, Marcela Seone, Marina Frascara, Claudia German, Jackie Miller, Eva Denka, Ana Goliva, Patricio Mendez, Elizabeth Nadal, Gustavo Biancuzzo, Alicia Silgueboin, Raúl Garcia Tato, Silvia Couriel, Marcelo Gonella, Jorge Argento, Celeste Echeverri, Matilde Gandia Vidal, Martin Padro, Mirta Spinelli, Patricia Pellegrini, Ana Rosa Giovanetti, Silvia Carrasco, Aldo Tavella, Adrian Mazur Geinses, Lucas Lasagna, Hernán Bermudez, Ximena del Pilar, Teresa del Valle, Diego Andrea Cecoll, Gabriela Schinocca, Yanina Soler, Héctor Destéfanis, Silvina Gardonio, Martin Prado Costa, Nora Kancelpuski, Emílio Moreno, Cláudio Bernardes, Néstor Martin, Patricia Ures, Francisco Freyxas, Leonardo Lamberta, Gabriela Ferraro, Mauro Nizzero, Flores Julio, Rubén Sassano, Omar Gasparini, Luis de Bairos Moura, Andrea Carrussi, Marta Badano, Gerardo Cianciolo, Diego Candia, Adriana Bonanni, Demian Ventura, Néstor Petrccelli, Mariali, Gustavo Ruiz, Jorge Iglesias, Dante Micone, Leonardo Casagerone, Florencia Coschignano, Eva Luna Maissa y Roberto Lorenzo.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Ordenan devolverle a Cristina Kirchner la pensión de Néstor, y a la vez piden embargarle el departamento

La Provincia modifica la fórmula del canon por el uso y la explotación del agua

Kicillof en Necochea: "Defendemos el turismo porque es trabajo argentino"

El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea

Con amplio respaldo, Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad

Se tensa la paritaria: Kicillof propuso 3% para febrero y advirtió que tiene poco margen para más

¿De cuánto será el descuento por estar enfermo y los cambios se aplican a los ya contratados? dudas clave de la reforma

La causa ANDIS ahora será investigada por el juez que Milei propuso para la Corte

Seguridad: Kicillof apuntó a la quita de fondos del Gobierno de Milei y firmó acuerdos con intendentes

9 de Julio: el municipio impulsa que se siembren las banquinas de la Ruta Provincial 65

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue votado ampliamente en Diputados.

El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un hito de la industria Argentina:se produjo la unidad número 500.000 del Fiat Cronos

Un hito de la industria Argentina:se produjo la unidad número 500.000 del Fiat Cronos