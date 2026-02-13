El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue votado ampliamente en Diputados.

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea , a través de 203 votos positivos, 42 negativos y cuatro abstenciones .

Este acuerdo permitirá bajar aranceles de más del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa. La iniciativa fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial el 17 de enero en Asunción, informó Noticias Argentinas.

El oficialismo sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas , entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria , incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.

Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas ( La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo ) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.

Qué establece el tratado

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

Fuente Agencia DIB