Cómo prevenir los ataques del barigüí, la mosca negra que ya llegó al AMBA

Las altas temperaturas suelen atraer la presencia de insectos que no suelen verse en otras épocas del año. El calor, junto con la humedad y la tropicalización del clima, hacen que tanto la ciudad de Buenos Aires como el resto del AMBA sufran por estos momentos la presencia del barigüí , un insecto conocido como “mosca negra” y que tiene una mordedura muy dolorosa . ¿Cómo evitar sus ataques y qué hacer cuando ya han sucedido?

El barigüí se halla principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente , donde se reproduce. De hecho, su principal zona de reproducción hasta ahora es la cuenca del Río Salado . Y localidades como Bragado, Junín, Alberti, Mercedes, Chivilcoy, Roque Pérez, General Arenales, General Viamonte y General Belgrano son las más afectadas.

El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos , o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas y necesitan sangre para desarrollar sus huevos . Esto las lleva a atacar tanto a personas como a animales.

La experta Yael Borojovich , dermatóloga de OSPEDYC, explica que “a diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre , lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”.

La mosca negra rasga la piel con su mandíbula y libera sustancias como anestésicos, vasodilatadores y anticoagulantes, lo que explica que muchas personas no sientan la mordedura al instante, sino cuando ya se produjo la inflamación.

El dolor del ataque del barigüí puede durar varios días. Además, la mordedura causa enrojecimiento e hinchazón, picazón intensa y ardor en la piel. Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer. Y en algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte y hasta fiebre.

“Aunque generalmente no transmite enfermedades graves, sus picaduras pueden causar infecciones si la persona se rasca la zona”, asegura la especialista de OSPEDYC.

Prevención

Para prevenir las picaduras del barigüí se recomienda:

Usar repelente de insectos. Si bien no es muy efectivo, algo ayuda.

de insectos. Si bien no es muy efectivo, algo ayuda. Vestir ropa de mangas largas y pantalones largos de colores claros. Los colores oscuros atraen al insecto.

de colores claros. Los colores oscuros atraen al insecto. Evitar zonas cercanas a r íos o arroyos en horas de mayor actividad.

en horas de mayor actividad. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

en puertas y ventanas. Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

“Si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas y evitar rascarse para no infectar la herida. Ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”, finalizó la doctora Borojovich.

Fuente: Agencia DIB