Cuidado con "la mosquita que muerde" del Salado, el temido barigüí

Con el calor comienzan a proliferar todo tipo de insectos. Y en los últimos días, tras la seguidilla de lluvias y tormentas, empezó a aparecer la temida “mosquita que muerde”, el barigüí , una especie de jején agresivo que se desarrolla en la cuenca del Río Salado . Bragado, Junín, Alberti, Mercedes, Chivilcoy , Roque Pérez, General Arenales, General Viamonte y General Belgrano son los lugares más afectados.

Los vecinos de estas zonas denuncian que es común ver “nubes” de este insecto, que molestan, resisten a los repelentes tradicionales, muerden animales y personas con sus pequeñas garras y que, si bien no contagian enfermedades, pueden provocar dolor, fuertes reacciones alérgicas e infecciones.

El barigüí encuentra condiciones ideales con el calor, la tropicalización del clima y las lluvias recientes. Su presencia en las zonas afectadas, según comenta La Razón de Chivilcoy , se potenció en forma abrupta, con enjambres que atacan a cualquier hora, aunque con mayor intensidad al amanecer y al atardecer.

Desde las autoridades sanitarias recomiendan a la comunidad no rascarse en caso de mordedura y aplicar alcohol para evitar infecciones , ya que las lesiones pueden permitir el ingreso de bacterias.

Rasga la piel

La mosquita negra rasga la piel con su mandíbula y libera sustancias como anestésicos, vasodilatadores y anticoagulantes, lo que explica que muchas personas no sientan la mordedura al instante, sino cuando ya se produjo la inflamación.

Aunque su reproducción se da principalmente en cursos de agua limpia y corriente, especialistas explican que puede llegar a la ciudad transportada por el viento, lo que explicaría la presencia intensa en áreas urbanas.

Simúlidos

El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas y necesitan sangre para desarrollar sus huevos. Esto las lleva a atacar tanto a personas como a animales.

Como medidas preventivas se recomienda evitar ropa oscura, cubrir la piel en horarios críticos y, principalmente, no rascarse para evitar sobreinfecciones.

Fuente: Agencia DIB