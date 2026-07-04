sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 10:41

Bahía Blanca con la mañana más fría del año: -10.3°C de sensación térmica

Bahía Blanca está en el podio de las temperaturas más bajas del país, detrás de Esquel y Azul. Sigue la alerta amarilla del SMN por frío extremo.

Por Agencia DIB
Hay que abrigarse bien en Bahía Blanca.

Hay que abrigarse bien en Bahía Blanca.

La Nueva

Este sábado 4, Bahía Blanca volvió a conmoverse con la ola polar. A las 7 de la mañana la ciudad tuvo una mínima de -4,8 °C, con una sensación térmica de -10,3 °C, ubicándose como la tercera ciudad más fría de la Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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En las afueras de Bahía Blanca la sensación térmica en la madrugada cayó a casi -7°C por efecto del viento.

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En el país, solo dos ciudades registraron temperaturas más bajas: Esquel, con -5 °C, en la provincia de Chubut, y Azul, con -4,9 °C, en la provincia de Buenos Aires, informó La Nueva.

A cuidarse del frío

Según el SMN, las bajas temperaturas pueden provocar un efecto leve a moderado en la salud, con mayor riesgo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por eso recomendó evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal, mantenerse en movimiento, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y no consumir bebidas alcohólicas.

También recordó que quienes presenten síntomas asociados al frío no deben automedicarse y deben consultar a un profesional de la salud. Además, pidió prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Fuente: Agencia DIB

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