La provincia bajo cero: Olavarría y Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más frías del país

En las afueras de Bahía Blanca la sensación térmica en la madrugada cayó a casi -7°C por efecto del viento.

En un ranking de frío que lidera la localidad de Maquinchao, en Río Negro con una temperatura de -10,2°C, dos ciudades de la provincia de Buenos Aires están en la mañana del viernes en el top five bajo cero: Olavarría (con -3,9°C) y Bahía Blanca (-3,6°C).

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El listado elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional tiene a Malargüe, en Mendoza, en el segundo lugar (-3,4°C de temperatura y -6.5°C de térmica); tercera Olavarría; cuarta Río Gallegos (-1°C y -4,8°C de térmica) y quinta, Olavarría. En el caso de Bahía Blanca, en las afueras de la ciudad, la sensación térmica bajó hasta -6,9°C de térmica, debido al intenso viento.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte del sudoeste bonaerense: Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

Según el organismo, estas condiciones pueden provocar un "efecto leve a moderado en la salud" , especialmente en los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Consejos frente a las temperaturas bajo cero

Frente a las bajas temperaturas, las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, mantener una correcta hidratación y calefaccionar los ambientes de manera segura.

También recuerdan la importancia de ventilar periódicamente los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un riesgo que aumenta durante los días de intenso frío por el mayor uso de estufas y otros sistemas de calefacción.

Fuente: Agencia DIB